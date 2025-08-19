Завтрак, который истощает: 10 продуктов, забирающих вашу энергию

Многие люди считают завтрак "самым важным приемом пищи", но на самом деле некоторые утренние блюда могут быстро истощать энергию. После такой трапезы вместо бодрости часто наступает сонливость и апатия.

Видео дня

Причина не только в недостатке сна – иногда виноват сам рацион, который мы выбираем. Издание eatthis.com рассказывает о продуктах на завтрак, которые могут сделать вас уставшими.

1. Бейглы

Один бейгл содержит столько же углеводов, сколько четыре ломтика хлеба, но практически не дает питательных веществ. Углеводы обеспечивают энергию, но без белка и клетчатки организм быстро чувствует упадок сил. Именно поэтому бейглы – один из продуктов, вызывающих сонливость.

Выбирайте цельнозерновые бейглы и ешьте не более половины порции. Сочетайте их с источниками белка – яйцами, сыром или авокадо – чтобы поддержать энергию в течение утра.

2. Ароматизированный йогурт

Греческий йогурт сам по себе богат белком и пробиотиками, полезными для пищеварения. Но йогурты с добавленным сахаром или кукурузным сиропом дают кратковременный энергетический всплеск, после которого наступает резкий спад сил. Исследование Frontiers in Behavioral Neuroscience показывает, что избыток сахара может подавлять клетки орексина, которые регулируют бодрствование и активность.

Откажитесь от йогуртов с подсластителями и выбирайте натуральный греческий йогурт.

3. Блины

Пухлые блины выглядят привлекательно, но в основном состоят из пустых углеводов. Организм быстро превращает их в сахар, что приводит к резкому падению энергии после начального подъема.

Ищите смеси для блинов с белком или ограничьте количество сиропа.

4. Апельсиновый сок

Популярная утренняя чашка сока может содержать больше сахара, чем сам фрукт. 240 мл апельсинового сока содержат около 26 г углеводов, что почти соответствует шести кубикам сахара.

Лучше есть целые фрукты или пить воду с добавлением цитрусовых, чтобы получить клетчатку и контроль над уровнем сахара.

5. Бекон из индейки

Хотя индейка менее жирна, чем свиной бекон, она содержит натрий, который в больших количествах может способствовать сонливости после еды. Исследования журнала eLife подтверждают: избыток соли и жира после завтрака приводит к усталости.

Используйте свиной бекон в ограниченном количестве как дополнение к блюду, например, в омлете или овсянке.

6. Маффины

Хотя их могут украшать ягодами, рафинированные углеводы делают маффины одними из самых "сонливых" продуктов. Порция может содержать до 40 г сахара, что приводит к быстрому падению энергии.

Выбирайте здоровые альтернативы, например, VitaTops, которые содержат белок и меньше сахара, и добавляйте фрукты или яйца.

7. Злаковые завтраки

Многие коммерческие хлопья для завтрака богаты кукурузным сиропом и сахаром, что делает их источником быстрых углеводов, которые быстро истощают.

Замените их на овсянку с орехами и корицей, что дает медленное выделение энергии.

8. Большие фруктовые смузи

Фрукты полезны, но большие порции смузи со многими фруктами содержат много сахара. "Я часто советую клиентам сбалансировать смузи, как любой другой прием пищи", – говорит диетолог Кэти Кавуто.

Готовьте смузи из полстакана фруктов, горсти шпината или кейла, ложки семян чиа, белкового порошка и несладкого миндального молока.

9. Мясные сэндвичи на завтрак

Бутерброды с красным мясом содержат много жиров, которые трудно перевариваются, тратя много энергии и вызывая сонливость.

Выбирайте легкие сэндвичи, например, МакМаффин с тонкими ломтиками мяса.

10. Изысканные кофейные напитки

Кофейные напитки с большим содержанием сахара (более 70 г) способны истощить даже любителей кофеина.

Ограничьтесь двумя дозами ароматизированного сиропа и добавьте немного цельного молока для баланса.

Ранее OBOZ.UA писал, какие утренние привычки способствуют старению мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.