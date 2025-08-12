Утренние привычки, которые ускоряют старение мозга

С годами наш мозг, как и все тело, претерпевает естественные возрастные изменения. То, что мы едим утром, может либо поддержать его работу, либо ускорить старение.

Правильно подобранный завтрак способен питать нейроны, улучшать память и концентрацию. А вот некоторые утренние привычки незаметно вредят, и о них стоит знать, чтобы сохранить ясность ума надолго, пишет eatthis.com.

1. Избыток переработанных продуктов

"Высокообработанные блюда – от сладких хлопьев до мясных изделий – могут ускорить старение мозга из-за большого количества сахара и натрия", – объясняет диетолог Моргин Клер.

Бразильские ученые выяснили: те, у кого не менее 20% ежедневного калоража составляли промышленно обработанные продукты, теряли когнитивные способности на 28% быстрее других. На конференции, где представили результаты, исследователи подчеркнули, что 58% калорий в среднестатистическом рационе людей поступают именно из такой пищи.

Среди типичных "утренних врагов мозга" – бекон, колбаса, пончики, фабричная выпечка (маффины, круассаны) и сладкие хлопья. Если хотите сохранить ясность мышления надолго, стоит максимально ограничить их в своем меню.

2. Игнорирование овощей

"Отказ от зелени и ярких овощей в завтраковом рационе – серьезная ошибка. Они обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами, которые особенно нужны мозгу с возрастом", – отмечает Клэр.

Исследование в журнале Neurology доказало: даже одна порция листовой зелени в день может заметно замедлить когнитивное старение. В фокусе были шпинат, салат-латук, капуста кале и листовая капуста.

Добавить овощи на завтрак можно просто – например, приготовить омлет со шпинатом или попробовать легкий салат из зелени и свежих овощей.

3. Недостаточное количество клетчатки

"Клетчатка – это не только поддержка здоровья пищеварительной системы. Она помогает сохранять прочную связь между кишечником и мозгом, а также защищает от многих возрастных проблем – от высокого холестерина до когнитивного спада", – отмечает Клэр.

Некоторые ее виды, в частности пребиотическая клетчатка, являются пищей для полезных бактерий нашего микробиома. Диета с низким содержанием клетчатки истощает эти бактерии, что в итоге негативно влияет на мозг. Одно из исследований показало: недостаток клетчатки в рационе напрямую связан с ускоренным снижением памяти и концентрации.

Чтобы получить клетчатку утром, можно съесть порцию овсянки или цельнозерновой тост с авокадо или ореховым маслом.

4. Отказ от завтрака

Вредным для мозга может быть не только неправильное меню, но и полный отказ от завтрака. Исследование, опубликованное в BMC Public Health, доказало: люди, которые не завтракают или выбирают блюда с низкой питательной ценностью, имеют больший риск быстрой потери когнитивных функций. Главная причина заключается в том, что глюкоза – ключевой источник энергии для мозга, а утренний прием пищи помогает восстановить уровень гликогена после сна и стабилизировать сахар в крови.

Если времени на готовку нет, можно иметь под рукой "быстрые" варианты – например, овсянку, приготовленную с вечера, или йогурт с фруктами.

