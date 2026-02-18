Скрытый дефицит: какой показатель крови стоит проверить при забывчивости и истощении

Постоянная усталость, рассеянность и снижение работоспособности часто списывают на стресс или недосыпание. Однако иногда эти симптомы сигнализируют о скрытых нарушениях в организме, которые можно выявить с помощью обычного анализа крови.

В частности, речь идет об уровне железа и его запасах, влияющих на энергию, настроение и когнитивные функции. Врачи советуют не игнорировать эти признаки и своевременно пройти обследование, пишет express.co.

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Каран Раджан объясняет: "Если вам сказали, что ваш уровень железа в норме, но вы все еще чувствуете истощение, забывчивость и плохое настроение, вам следует попросить своего врача проверить ваши анализы крови. Первое, что нужно, это не железо в крови, а "запасы железа"".

Речь идет о ферритине – белок, который отражает запасы железа в организме. По словам врача, именно этот показатель является "самым ранним и самым чувствительным" маркером дефицита. Анализ на ферритин способен показать проблему еще до того, как разовьется анемия.

Низкий уровень железа со временем может привести к железодефицитной анемии. В NHS отмечают, что наиболее частыми причинами являются кровопотеря или беременность. В то же время это состояние хорошо поддается лечению при условии своевременной диагностики.

Для более полной картины врачи могут назначить расширенный анализ крови. Насыщение трансферрина (TSAT), по словам эксперта, показывает, сколько железа транспортируется и какое на самом деле используется, а общая железосвязывающая способность (TIBC) помогает определить, "отчаянно пытается ли организм получить больше железа".

Доктор Раджан также подчеркивает: "Ферритин может быть ложно повышенным, если есть воспаление. Для точности нужна комбинация С-реактивного белка (СРБ) и ферритина. Гемоглобин и MCV являются маркерами поздней стадии и часто последними снижаются".

Как проверяют уровень ферритина?

Анализ на ферритин предусматривает забор небольшого количества крови из вены – обычно в рамках общего анализа. Он помогает диагностировать как дефицит железа, так и его избыток (например, при гемохроматозе).

Перед процедурой врач может порекомендовать не употреблять пищу в течение 12 часов. Показатель ферритина считается пониженным при уровне 12-30 мкг/л. Однако даже при значениях ниже 70 мкг/л могут появляться симптомы – бледность кожи, ломкость ногтей, выпадение волос.

Результаты обычно готовят быстро. Они помогают врачу определить причину жалоб и подобрать индивидуальную тактику лечения.

Как лечат дефицит ферритина и железа?

После установления причины пациентам часто назначают препараты железа в форме таблеток. Они компенсируют недостаток микроэлемента, если его недостаточно поступает с пищей. Впрочем, врач предостерегает: "Кроме просмотра правильных панелей, не принимайте добавки слепо, поскольку слишком много железа может быть вредным; сначала вам нужен диагноз".

Избыток железа способен вызвать нежелательные реакции – запор, тошноту, боль в животе, диарею либо темный или кровавый кал. В случаях значительной передозировки возможны серьезные последствия, в частности поражение печени, сердечная недостаточность и судороги.

Согласно рекомендациям NHS, суточная потребность в железе составляет около 8,7 мг для мужчин и женщин старше 50 лет и 14,8 мг для женщин репродуктивного возраста. Большинство этой нормы можно получить из рациона: красного мяса, бобовых, орехов, сухофруктов и обогащенных злаков.

Отдельное внимание следует обратить на время приема препаратов. По словам доктора Раджана, таблетки "лучше всего усваиваются натощак", поэтому утренний прием часто является оптимальным.

Подытоживая, эксперт отмечает: "Низкий уровень железа – это спектр. Вы можете почувствовать созвездие симптомов, которые появляются перед классическими симптомами низкой энергии и головокружения".

Поэтому если вы давно чувствуете себя истощенными без очевидной причины, стоит не медлить и проверить показатели крови – возможно, ответ скрыт именно там.

