Сладкая угроза: чем опасен лимонад для организма

Лимонад часто ассоциируется с летом, детством и приятной прохладой в жаркий день. На первый взгляд, он кажется безобидным напитком с легкой кислинкой и нотками свежести.

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Однако за этим привлекательным вкусом скрывается значительное количество сахара, которое может серьезно влиять на здоровье. Издание eatthis.com рассказывает, как именно лимонад влияет на уровень сахара в крови и какие риски несет при регулярном употреблении.

Чем опасен лимонад: резкий скачок глюкозы в крови

Когда вы пьете лимонад, организм мгновенно поглощает большое количество сахара. Вследствие этого уровень глюкозы в крови резко возрастает. В ответ поджелудочная железа высвобождает инсулин, чтобы как можно быстрее снизить уровень сахара - либо превратив его в энергию, либо отправив в печень, жировую ткань и мышцы на хранение.

Если регулярно употреблять лимонад или другие сладкие напитки, то со временем клетки начинают хуже реагировать на инсулин – развивается инсулинорезистентность. И даже те, кто имеет нормальный вес, не застрахованы от этого, что доказывает исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition. Поджелудочная пытается компенсировать ситуацию, вырабатывая еще больше инсулина, но это лишь усугубляет ситуацию.

Результат – риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, лишнего веса и даже некоторых форм рака.

Лимонад из магазина – еще худший вариант

Домашний лимонад и так достаточно сладкий, однако, тот, что продается в бутылках или в виде порошка, – настоящий сахарный удар. Растворимые лимонады могут содержать более 9,5 г добавленного сахара на стакан (примерно 225 мл), а в бутылках – еще больше.

Американская кардиологическая ассоциация советует женщинам не превышать 6 чайных ложек сахара в день, а мужчинам – 9.

Сахар, инсулин и риски для здоровья

Существует много исследований, которые доказывают взаимосвязь между сладкими напитками и повышенным риском диабета. Так, ученые из Гарвардского университета в рамках масштабного исследования Американской диабетической ассоциации проанализировали данные более 300 000 человек. Результат: те, кто пил от 1 до 2 порций сладких напитков в день, имели на 26% выше риск развития диабета 2 типа, по сравнению с теми, кто употреблял их только раз в месяц или вообще не пил.

Чрезмерное потребление сахара связано не только с диабетом, но и с ожирением, сердечными болезнями и другими хроническими проблемами. Итак, даже этот казалось бы невинный напиток может иметь опасные последствия.

Как уменьшить вред?

Есть хорошая новость: умеренность и правильное сочетание продуктов могут уменьшить риски. Если пить лимонад в небольших количествах, лучше во время еды, богатой клетчаткой, белками и здоровыми жирами, то это поможет замедлить усвоение сахара и уменьшить гликемическую нагрузку.

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