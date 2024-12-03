Сладкий картофель и сон: как углеводы помогут вам лучше заснуть

Углеводы нередко ассоциируются с плохой диетой из-за высокого содержания калорий. Поэтому их часто исключают из рациона, особенно при попытках похудания или соблюдения здорового образа жизни.

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Однако не все углеводы одинаковы. Есть полезные виды, которые помогают не только лишь поддерживать энергию, да и улучшать качество сна. Больше о них пишет издание eatthis.com.

Лучший углевод для крепкого сна

Диетологи выделяют картофель, в частности сладкий, как продукт, способствующий лучшему сну. По словам диетологов Темми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, сладкий картофель – это идеальный углевод для сна. Она содержит больше витамина А и имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с рафинированными продуктами.

В отличие от сладостей и белых зерновых, вызывающих резкие колебания уровня сахара в крови, сладкий картофель помогает поддерживать его стабильность, что способствует лучшему засыпанию и предотвращает ночные пробуждения из-за резкого падения сахара.

Почему сладкий картофель полезен для сна?

Этот продукт насыщен витамином B6 и калием, играющим ключевую роль в расслаблении организма. Витамин B6 стимулирует выработку серотонина – вещества, которое улучшает настроение и способствует лучшему отдыху. Также он помогает синтезировать мелатонин, известный как "гормон сна".

Сладкий картофель богат магнием – минералом, способствующим расслаблению мышц и нервной системы. К тому же она стимулирует выработку ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), которая уменьшает нервное напряжение.

Кроме того, продукт содержит триптофан – аминокислоту, которая улучшает настроение, поддерживает выработку серотонина и мелатонина, что обеспечивает чувство усталости и облегчает засыпание.

Когда есть картошку, чтобы лучше спать?

Оптимальное время для потребления сладкого картофеля – примерно за три часа до сна. Это дает организму достаточно времени для пищеварения и активизации полезных веществ.

Диетологи советуют, если вы чувствуете голод поближе ко сну, съесть небольшую порцию – около 100-120 граммов (половина маленькой картофелины) за час до отдыха.

Как правильно сочетать сладкий картофель?

Для стабилизации уровня сахара в крови рекомендуется совмещать сладкий картофель с источниками белка. Например:

сладкий картофель с куриным филе или рыбой и овощами;

добавление фасоли или черной фасоли;

сладкий картофель с греческим йогуртом, нежирным сыром рикотта и щепоткой корицы для вечернего перекуса.

Благодаря своим свойствам, сладкий картофель станет вашим надежным помощником в борьбе за крепкий и качественный сон.

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