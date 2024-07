Сладкий враг: как газировка уничтожает ваше здоровье и добавляет вес

Известно, что углеводы являются основным источником энергии для клеток, тканей и органов человека, включая мозг, превращаясь в глюкозу в крови. Потому не стоит отказываться от них полностью.

В то же время диетологи говорят о том, что существуют углеводы без каких-либо полезных качеств, ведь они быстро тратятся, не насыщают вас, не повышают уровень сахара в крови. Они легко соответствуют или превышают ваши ежедневные рекомендации по употреблению сахара всего за одну порцию, пишет издание Eat This Not That .

Среди основных причин эпидемии избыточного веса и ожирения специалисты называют подслащенные напитки, такие как газировка. Это объясняется высоким содержанием добавленного сахара. Ведь кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, один из самых распространенных ингредиентов газировки, напрямую связан с увеличением абдоминального жира из-за высокого уровня фруктозы.

В то же время диетологи предостерегают, что стоит опасаться не только добавления тростникового сахара и кукурузного сиропа, но и сахара из таких источников, как свекловичный сахар, патока и сиропы, подобные тем, что вы добавляете в блины и кофе. "Чрезмерное потребление добавленного сахара, особенно если его регулярно употреблять вместо других продуктов, богатых питательными веществами, связано с хроническими заболеваниями и воспалениями", – предупреждают специалисты.

Как отмечают специалисты, хотя сладкие напитки так же как круасаны или баранки имеют одинаковую быстроусвояемую углеводную добавку. "Проблема заключается в том, что обработанный сахар содержится во многих местах в рационе: от печенья и хлебобулочных изделий до изысканных кофейных напитков, батончиков для завтрака и закусок, а часто даже в приготовленных разнообразных блюдах и соусах", — уточняют диетологи.

Они также предостерегают, что постоянное употребление этих продуктов может повлиять на здоровье и заболевание. Рафинированный или обработанный сахар занимает первое место, когда мы говорим о повышении риска увеличения веса и риска заболевания.

Однако следует помнить о том, что простые углеводы – в умеренных количествах – не испортят вашу диету. Поэтому следует питаться продуктами, богатыми питательными веществами, такими как фрукты, овощи, нежирный белок, нежирные молочные продукты и пищей, богатой омега-3.

Также специалисты в области диетологии говорят о том, что гораздо более разумный подход состоит в том, чтобы понять, где содержится добавленный сахар, и свести потребление к минимуму, чтобы вы могли наслаждаться любимым десертом или лакомством без волнений.

Раньше OBOZ. UA рассказывал о напитках, помогающих худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.