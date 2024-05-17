Выпить чая, чтобы похудеть: 5 видов напитка, эффективно избавляющие от лишнего веса

Чай – самый употребляемый напиток в мире после воды, Он обладает огромным количеством полезных свойств – лечит горло, предупреждает инсульты, артриты, онкозаболевания, поднимает настроение и помогает сбросить лишний вес.

В этой статье OBOZ. UA расскажет с помощью каких сортов чая можно быстро похудеть на несколько килограммов.

Чай из звездчатого аниса

Чай из звездчатого аниса чрезвычайно эффективен для снижения веса и лечения проблем с пищеварением. Его изготавливают из плодов, растущего в Китае, небольшого вечнозеленого дерева Illicium verum.

Ежедневное употребление этого напитка помогает справиться с диареей, тошнотой и другими проблемами пищеварения.

Прокипятите плоды звездчатого аниса в воде в течение 10 минут. При необходимости добавьте подсластители. Процедите и перелейте в чашку.

Мятный чай

Мятный чай подавляет чувство голода, поэтому полезен для тех, кто борется с перееданием. Выпивая чашку такого напитка каждый день, вы чувствуете себя легче, активнее и сытнее.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Neurological and Orthopedic Medicine, люди, регулярно употреблявшие мятный чай, теряли в среднем около 1.5 кг в месяц.

Черный чай

Оказывается, черный чай не только помогает справиться с похмельем, но и избавляет от жира на животе.

Исследования показывают, что употребление 3 чашек черного чая в день в течение 3 месяцев заметно уменьшает окружность талии и отложение жира в организме.

Зеленый чай

Зеленый чай ускоряет обмен веществ и тем самым помогает сбросить лишний вес.

Данные исследований подтверждают, что ежедневное употребление 4-5 чашек зеленого чая в сочетании с 25-минутными интенсивными тренировками избавляет от 2 килограммов в неделю.

Чай улун

По мнению экспертов, чай улун даже более полезен, чем зеленый. Он сжигает отложенный жир, снижает уровень холестерина в организме и поддерживает активность в течение всего дня.

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