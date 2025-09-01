Сладкий вызов: как обуздать тягу к сахару

Сладкое часто вызывает у нас одновременно восторг и вину. Мы стремимся к быстрому удовольствию, но в конце концов оно может превратиться в неконтролируемую тягу к калорийной пище.

Видео дня

К счастью, существуют эффективные способы научиться управлять желанием к сахару и делать выбор в пользу здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, как постепенно переквалифицировать свои импульсивные желания и наслаждаться сладким без вреда для организма.

Самое сложное в борьбе с сахарной зависимостью – то, что она может возникать по любой причине. "Тяга к сладкому могут провоцировать различные факторы. Иногда это следствие слишком строгой диеты, употребление искусственных подсластителей, привычки заедать стресс или печаль, а также влияния внешних триггеров – рекламы или примера других людей", – объясняет диетлог Синтия Сасс.

Постоянное употребление сладкого формирует привычку, которая со временем начинает управлять выбором пищи. "Большинство людей ищут продукт, который быстро поднимает энергию, и именно сахар дает такой эффект. Но после мгновенного подъема наступает такой же резкий спад сил. Это своеобразные "американские горки", которые истощают организм", – отмечает диетолог Бонни Тауб-Дикс.

Хорошая новость в том, что научиться управлять своими желаниями возможно. Есть несколько проверенных методов, которые помогут переключиться с неполезных десертов на более здоровые варианты – и делать это с удовольствием.

1. Заменяйте конфеты сухофруктами или фруктами

Важно понимать: сахар сам по себе не является абсолютным злом. Министерство сельского хозяйства США советует сократить добавленный сахар в рационе, чтобы снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но натуральные сахара из фруктов – отличное решение, чтобы утолить тягу без негативных последствий.

Вместо печенья или шоколадки съешьте виноград, арбуз или горсть черешни. А если нужен быстрый перекус в дороге – выберите батончик Ekoa. Он имеет естественную фруктовую сладость, но без лишних калорий, жира и подсластителей.

2. Определите свои триггеры

Причины желания съесть что-то сладкое часто кроются глубже, чем кажется. Сасс советует завести дневник и отслеживать моменты, когда вы тянетесь к сахару.

"Если у вас сформировалась психологическая связь со сладким – например, вы используете его для утешения или как вознаграждение, записывайте не калории, а эмоции, возникающие вместе с выбором еды. Так можно выявить скрытые закономерности: скука, одиночество или тревога. Осознав триггер, легче найти альтернативу. Это не происходит за один день, но со временем многие люди перестают нуждаться в сладостях как "спасении"", – говорит эксперт.

3. Контролируйте порции

Чтобы избегать переедания, подготовьте небольшие порции заранее. Сасс советует оценивать лакомство по шкале от 0 ("не стоит внимания") до 5 ("обожаю"). Если продукт не дотягивает хотя бы до "4", смело отказывайтесь.

"Отмеряйте сладости заранее – порция йогурта или небольшая горсть хлопьев помогут насладиться вкусом без вреда. Важно есть осознанно, а не только потому, что десерт оказался рядом", – добавляет Тауб-Дикс.

4. Развивайте осознанность

Многие едят сладкое из-за эмоций, а не из-за настоящего голода. Сасс советует практиковать медитацию: "Достаточно пяти минут в день. Есть бесплатные приложения и видео на YouTube. Исследования доказывают, что такая практика снижает тягу к еде".

5. Сочетайте привычные вкусы со здоровой пищей

В исследовании 2014 года дети начали больше есть брюссельскую капусту, когда её сочетали с вкусными соусами. Тот же принцип работает и для взрослых. Например, если вам хочется кокосового батончика Almond Joy, попробуйте батончик Ekoa с кокосом и добавьте немного шоколадного соуса.

6. Смотрите на полную картину

Не обязательно полностью исключать продукты с сахаром. Тауб-Дикс подчеркивает: "Некоторые блюда содержат сахар, но одновременно обеспечивают белок, клетчатку или другие питательные вещества. Поэтому важно оценивать продукт в целом, а не только его содержание сахара".

Фрукты и овощи тоже имеют природные сахара, но польза от них значительно превышает риски. Главное – сокращать именно добавленный сахар.

7. Избегайте искусственных подсластителей

Многие пытаются заменить сахар "безкалорийными" альтернативами, но Сасс предупреждает: "Искусственные подсластители как минимум в 200 раз слаще натурального сахара. Это искажает ощущение вкуса и может еще больше усиливать влечение".

Отказ от таких заменителей часто приводит к тому, что желание сладкого уменьшается естественным путём.

8. Сочетайте сладкое с соленым

Чтобы найти баланс, смешайте сухофрукты с орехами. "Например, клюква с миндалем – отличное сочетание. Белок из орехов замедляет действие сахара, и вы дольше чувствуете сытость", – советует Тауб-Дикс.

9. Позаботьтесь о сне

Недосыпание напрямую влияет на желание съесть что-то сладкое. "Когда вы спите мало, повышается уровень гормонов, стимулирующих аппетит. Люди пытаются компенсировать усталость сахаром, но получают лишь короткий всплеск энергии, за которым следует резкий спад", – говорит Сасс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как чрезмерное количество сахара влияет на ваше здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.