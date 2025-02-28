Сладкий яд: что делает газировка с вашей печенью

Газированные напитки давно стали частью рациона многих людей, однако их воздействие на организм часто недооценивается. Помимо негативного воздействия на сердце, вес и зубы, они могут серьезно навредить печени.

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Чрезмерное потребление сахара и фруктозы перегружает этот орган, что может привести к опасным заболеваниям. Издание eatthis.com рассказывает, как именно газировка влияет на печень и какие последствия это может иметь.

"Печень играет ключевую роль в метаболизме: она расщепляет углеводы, белки и жиры, сохраняя их в виде гликогена, минералов и витаминов для дальнейшего использования. Она также очищает кровь от токсинов", – объясняет диетолог Кэри Ганс.

Газированные напитки содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS). Это вещество перегружает печень, поскольку именно она отвечает за ее переработку. В результате злоупотребления газированными напитками может вызвать серьезные осложнения.

Как газировка влияет на печень?

Провоцирует развитие жировой болезни печени

"Избыток сахара способствует накоплению жира, что вредит печени", – отмечает Ганс.

Научные исследования подтверждают, что чрезмерное потребление сахара заставляет печень превращать его в жир, который откладывается в клетках этого органа. Согласно данным клиники Mayo, неалкогольная жировая болезнь печени может проявляться усталостью, болью в области печени и прогрессировать к циррозу или печеночной недостаточности.

Вызывает резистентность к инсулину

Регулярное потребление сладких газированных напитков может привести к развитию инсулинорезистентности. В рамках одного исследования участники, употреблявшие четыре подслащенных напитка в день (40-80 г сахара) в течение трех недель, имели значительное повышение резистентности печени к инсулину. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Вызывает воспалительные процессы

Помимо большого количества сахара газированные напитки содержат высокофруктозный кукурузный сироп, оказывающий токсическое влияние на печень. В исследовании 2020 года на мышах было обнаружено, что длительное потребление HFCS приводит к нарушению кишечного барьера и провоцирует воспаление печени. Это может вызвать развитие неалкогольного стеатогепатита – опасного состояния, перерастающего в цирроз, рак печени или ее отказ.

Цирроз – следствие чрезмерного употребления газированных напитков

Как уже упоминалось, повреждение печени в результате злоупотребления газированными напитками может привести к циррозу. По данным клиники Mayo, цирроз – это процесс, при котором печень, пытаясь восстановиться после повреждений, замещает здоровые клетки рубцовой тканью. Чем больше идет этот процесс, тем хуже печень выполняет свои функции. На определенном этапе эти изменения становятся необратимыми.

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