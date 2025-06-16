Сладкий завтрак: как блины влияют на здоровье и стоит ли их избегать

Блины – популярное блюдо, которое многие выбирают на завтрак. Они вкусные, сытные и ассоциируются с домашним уютом.

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Однако, не все знают, что регулярное их потребление может иметь неожиданные последствия для организма. Издание eatthis.com рассказывает, что именно происходит с телом после порции блинов.

Возможно вздутие живота

Часто после блинов вы чувствуете дискомфорт в животе? Существует вероятность, что ваш организм чувствителен к глютену. Обычные блины на основе пахты готовят из рафинированной пшеничной муки, которая содержит белок глютен. Если даже небольшая порция вызывает вздутие, это может свидетельствовать о трудностях с перевариванием этого белка. Стоит попробовать альтернативу – например, смесь без глютена. Она имеет нежную текстуру и на вкус почти не отличается от классического варианта.

Возможно превышение суточной нормы сахара

Если вы не представляете завтрака без большой порции блинов с сиропом, то, вероятно, потребляете весь суточный лимит сахара еще до обеда. Например, всего две столовые ложки обычного сиропа содержат 22 грамма сахара. Но на практике мы часто добавляем значительно больше, что приводит к превышению рекомендуемой дневной нормы.

Американская кардиологическая ассоциация советует женщинам не превышать 25 граммов (примерно 6 чайных ложек) добавленного сахара в день, а мужчинам – 36 граммов (около 9 чайных ложек), чтобы сохранять здоровье сердца.

Может появиться сонливость

После потребления большого количества сахара вы сначала почувствуете прилив энергии, но он быстро сменится на усталость. Причина в том, что сахар вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, за которым следует такое же стремительное его падение. Такой эффект связан с высоким гликемическим индексом, который характерен для сахарозы и белой муки. В результате вы можете почувствовать себя уставшими, словно хочется прилечь и вздремнуть.

Можно получить дополнительную порцию клетчатки

Не все блины одинаково вредны. Если вы замените белую муку на цельнозерновую или, еще лучше, на овсяную, то сможете увеличить потребление клетчатки. Такой выбор будет способствовать лучшему пищеварению и регулярной работе кишечника. К тому же, овсяная мука содержит особый тип клетчатки – бета-глюкан, который, согласно исследованиям, помогает регулировать уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом.

Хотя блины могут быть вкусным и приятным угощением, стоит внимательно относиться к их составу и частоте употребления. Здоровый завтрак начинается с разумного выбора – даже среди любимых блюд.

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