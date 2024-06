Сладости, которые можно употреблять в течение жизни: секреты самой старой женщины в мира

Те, кто стремится прожить долгую и полноценную жизнь, вполне вероятно начинает улучшать свое здоровье путем ограничений и тщательного контроля собственного рациона. Однако, не всегда полноценный отказ от любимых продуктов может гарантировать вам получение желаемого результата.

В частности, Жанна Кальмент, бывшая старейшая женщина в мире, жила до 122 лет, вела активную жизнь и регулярно употребляла почти 0,9 килограмма шоколада еженедельно. Как именно шоколад способствовал долголетию известной женщины, рассказали в Eat This, Not That.

Известно, что до 116 лет рацион Кальмент состоял из тушеной говядины, не здоровой, но питательной рыбы, острых блюд и оливкового масла, которое эффективно против воспалительных процессов в организме. Кроме того, женщина ежедневно заканчивала все блюда десертом, который часто включал в своем составе шоколад.

Шоколад, согласно исследованию, имеет ряд полезных свойств для здоровья, в частности он способствует здоровью сердца и сосудов, имеет потенциальные иммуномодулирующие свойства, а также способен влиять на метаболическое и психологическое здоровье. К тому же наибольшая польза от темного шоколада связана с содержанием фенольных антиоксидантов в какао, которые нейтрализуют свободные радикалы, являющиеся одними из главных факторов риска для здоровья.

Жанна Кальман, старейшая женщина мира, кроме своей любви к шоколаду, придерживалась ряда привычек, которые способствовали ее долгой жизни. Начинать день она любила в 6:45 с молитвы, а затем занималась утренней гимнастикой, включая упражнения для рук и ног. Она самостоятельно принимала душ и обливалась оливковым маслом. Переехав в дом престарелых в возрасте 109 лет, она участвовала в исследованиях среди людей, проживших более 100 лет и продолжала поражать врачей своей скоростью движений и умственными способностями.

