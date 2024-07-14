Следует есть каждому: что полезного в грушах

Груши не только вкусны, они также достаточно питательны. Благодаря клетчатке, они положительно влияют на здоровье пищеварения и регуляцию уровня сахара в крови.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что антиоксиданты в кожуре груш могут противостоять хроническому воспалению. Также этот фрукт имеет и другую пользу:

Способствует здоровью пищеварения

Груши содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которые важны для здоровья пищеварения. Кроме этого, клетчатка оказывает положительное влияние на пищеварение, иммунную систему и психическое здоровье.

Уменьшение риска диабета

Потребляя груши, человек может снизить риск диабета второго типа. Это может происходить из-за того, что эти фрукты являются хорошим источником флавоноидов типа антиоксидантов. Клетчатка может смягчить скачки сахара в крови.

Предотвращение воспаления

Кожура груш является хорошим источником антиоксидантных и противовоспалительных соединений, включая фенольные кислоты и флавоноиды. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, что в результате предотвращает окисляемый стресс, вызывающий воспаление, связанное с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнью Альцгеймера, Паркинсона.

Влияние на кардиометаболическое здоровье

Потребление груш связано с улучшением АД. Также этот фрукт может играть определенную роль в лечении метаболического синдрома и снижении риска хронических заболеваний, особенно у людей среднего и старшего возраста.

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