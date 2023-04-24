Следует ли отказываться от секса в преклонном возрасте: ответ врачей

Сексуальный аспект – неотъемлемый элемент отношений между мужчиной и женщиной, который дарит обоим чувство удовлетворения, любви и доверия. Некоторые считают, что интимная жизнь нужна только молодым, однако это заблуждение. С годами организм человека начинает работать иначе, поэтому эта сфера жизни действительно может претерпеть изменения, однако отказываться от нее точно не стоит, ведь здоровая сексуальная жизнь в преклонном возрасте имеет многочисленные преимущества.

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К сожалению, в нашем обществе до сих пор неловко говорить о сексуальном удовлетворении или соответствующих проблемах. Таким образом, с возрастом многие пары постепенно теряют интимность в отношениях. Ссылаясь на специалистов, издание Compass by WebMd рассказало, почему этого делать не стоит.

Иногда вместо того, чтобы искренне рассказать партнеру о своих чувствах и возможных трудностях, люди просто избегают секса. Однако большинству проблем можно помочь. По мнению доцента кафедры гериартрии Алексиса Бендера, здоровые интимные отношения связаны с правильной работой сердца, а также общим физическим и психическим здоровьем. Кроме того, во время секса высвобождается много полезных биохимических веществ, отвечающих за когнитивные функции и социальные связи и близость.

В пожилом возрасте на качество сексуальной жизни могут влиять хронические заболевания. Так, диабет или сердечные заболевания могут определенным образом ограничивать способность и желание заниматься сексом, однако заинтересованность в нем на самом деле не исчезает ни у мужчин, ни у женщин. Напротив в зрелом возрасте мужчины лучше контролируют эякуляцию, а женщины чувствуют себя более свободными, избавившись от страха забеременеть после наступления менопаузы.

Как видим, возраст приносит изменения не только на физическом уровне, но и на сексуальном. Однако теплые и доверчивые отношения с партнером и помощь врачей могут помочь преодолеть возрастные проблемы и продлить время удовольствия от интимной жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как предотвратить коронавирус во время интимных отношений. Врачи подчеркнули, что соблюдение определенных правил и забота о здоровье помогут сохранить интимность во время пандемии.