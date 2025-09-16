Следует сделать в первые 72 часа: в Минздраве разъяснили, кому и в каких случаях проводят экстренную вакцинацию от кори

Министерство здравоохранения Украины разъяснило правила проведения экстренной вакцинации против кори. Прививку необходимо сделать в течение первых 72 часов после контакта с больным, ведь именно тогда она может остановить развитие заболевания или уменьшить его тяжесть.

Рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава. В ведомстве отметили, что экстренная вакцинация назначается как детям, так и взрослым, если они не имеют полного курса прививок и контактировали с инфицированным.

"Если прошло более 72 часов, но симптомы болезни не развились, то вакцинация все равно может быть проведена", – подчеркнули в министерстве.

В зоне риска

Медики отмечают: в зоне особого риска находятся дети с хроническими болезнями, младенцы, беременные женщины и пациенты с ослабленным иммунитетом. Именно в этих группах корь часто приводит к тяжелым осложнениям – от пневмонии и воспаления мозга до инфекций уха. Поэтому вакцинацию для них советуют проводить в первую очередь.

Отдельно Минздрав уточняет, что в случаях противопоказаний может быть применен иммуноглобулин. Речь идет о детях до года, людях с иммунодефицитом или беременных, которые контактировали с больным.

Важные условия прививки

Экстренную прививку делают детям от 6 месяцев: малышам до года – так называемая "нулевая" доза, которая не учитывается в календаре, но дает временную защиту во время вспышки. Детям старше года и взрослым вакцину вводят, если они не имеют ни одной прививки или только одну дозу.

Отдельно выделены группы риска – медицинские работники, педагоги, военные. Для них вакцинация после контакта с больным обязательна. В то же время есть исключения: например, дети или взрослые, которые проходят химиотерапию, получают большие дозы стероидов или имеют серьезные иммунодефициты. В таких случаях врач определяет индивидуальную схему действий.

