По Украине распространяется новый штамм COVID-19 Stratus: какие клинические проявления и чем лечить

Лето не стало преградой для коронавируса – в Украине фиксируют распространение нового штамма COVID-19 Stratus. Подвиды Омикрона, в том числе Stratus, проявляются похоже на респираторные инфекции.

Видео дня

Лечение нового штамма является симптоматическим, специфических средств нет. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

Что известно о новом штамме COVID-19 Stratus

Stratus – это не типичный респираторный вирус, как грипп или парагрипп. Его активность длится круглый год: зимой заболеваемость немного возрастает из-за более частых контактов, а летом спадает. В прошлом году новый штамм FLIRT тоже появился в августе, так что заразный подъем ничего удивительного не несет.

Омикрон мутирует очень быстро, и каждый год или даже каждые полгода появляются новые подвиды, среди которых Stratus является одним из последних.

Симптомы нового штамма

Подвиды Омикрона, включая Stratus, проявляются подобно обычным респираторным инфекциям, но Stratus имеет особенность – высокую заразность. Новые подвиды лучше уклоняются от антител у вакцинированных и переболевших, поэтому распространяются быстрее.

Одним из характерных признаков Stratus является охриплость голоса. Это связано с тем, что вирус опускается ниже и поражает гортань, отекают голосовые связки – у классического коронавируса такого не было.

Лечение

Лечение нового штамма Stratus симптоматическое. Специфических средств нет, однако для групп риска предусмотрены противовирусные препараты:

Взрослые: молнупиравир, паксловид;

молнупиравир, паксловид; Дети: ремдесивир (используется только в тяжелых случаях в стационаре для профилактики тяжелых форм).

"Конечно же, для групп риска есть протокол, содержащий противовирусные препараты. Для взрослых есть свои средства вроде молнупиравира и паксловида, для детей остается только ремдесивир. Но ремдесивир применяется только в тяжелых случаях и в условиях стационара, в основном для групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания", – пояснил эксперт.

Что предшествовало

В Киеве специалисты зафиксировали рост количества госпитализаций больных COVID-19. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то на данный момент – 68.

В Украину возвращаются правила, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В Одесских медицинских учреждениях из-за распространения COVID-19 вводят карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!