Слишком много белого хлеба: 5 побочных эффектов чрезмерного потребления этого продукта

Хлеб – один из самых распространенных продуктов в рационе многих людей. Его вкус, аромат и универсальность делают его незаменимым как для скорых перекусов, так и для полноценных блюд.

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Однако чрезмерное потребление хлеба может иметь неожиданные последствия для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, какие побочные эффекты могут возникнуть, если есть слишком много этого продукта.

Чувство голода

Важно учитывать, какой именно хлеб ты употребляешь. Белый хлеб содержит много углеводов и имеет высокий гликемический индекс. Исследования показывают, что продукты с высоким гликемическим индексом могут усугублять аппетит и способствовать перееданию.

Резкое повышение уровня сахара в крови

Если есть большой объем хлеба за раз, уровень сахара в крови может резко подняться. Это особенно опасно, поскольку такие скачки могут увеличить риск развития диабета 2 типа.

"Белый хлеб для сэндвичей изготавливается из очищенного зерна, а не из цельнозерновой муки. Поэтому он имеет высокий гликемический индекс и может напрямую вызвать повышение уровня сахара в крови", - объясняет диетолог Лори Занини.

Набор избыточного веса

Белый хлеб может не только спровоцировать переедание, но и не содержит достаточного количества клетчатки и полезных питательных веществ. Поскольку он быстро расщепляется в организме, ощущение сытости продолжается недолго. Как следствие, человек снова испытывает голод и потребляет больше калорий, что способствует набору веса.

Нарушение пищеварения

Недостаточное потребление клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, в частности к запорам. А поскольку в обычном белом хлебе почти нет клетчатки, чрезмерное его потребление лишь усложняет этот процесс.

Чувство вздутия

Белый хлеб может содержать большое количество натрия, особенно, если это ресторанный вариант. Большое количество соли в организме способствует задержке жидкости, что может вызвать вздутие живота и дискомфорт.

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