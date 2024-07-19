Сливочное или гхи: какое масло полезнее для здоровья
Масло гхи – это тип сливочного масла, которое нагревается для удаления воды и молочных твердых веществ, в результате чего остается только масляный жир. Она имеет ряд преимуществ для здоровья человека.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал о потенциальных преимуществах топленого масла, а именно
- Отсутствие лактозы: масло не содержит лактозы, потому что твердые вещества молока были удалены.
- Высокая точка дыма: гхи имеет высокую точку дыма, поэтому его можно безопасно нагревать до высоких температур.
- Содержание полезных жиров: масло богато здоровыми жирами, включая триглицериды средней цепи (MCT) и масляную кислоту. В свою очередь MCT легко усваиваются организмом.
- Витамины: гхи – источник жирорастворимых витаминов – A, D, E и K.
- Улучшение пищеварения: гхи содержит масляную кислоту, которая положительно влияет на пищеварение, уменьшая воспаление в кишечнике и способствуя росту полезных бактерий.
- Помощь в поддержании веса: MCT могут помочь в потере веса при этом, увеличивая расход энергии и уменьшая аппетит.
Врач отметил, что топленое масло – это еда с высоким содержанием жира, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах. Более того, некоторые люди могут иметь аллергию на молочные продукты.
Если сравнивать топленое и обычное сливочное масло, то гхи имеет некоторые преимущества с точки зрения вкуса, питательного содержимого и кулинарных свойств.
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