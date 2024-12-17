Смузи, которые вредят вашей талии: 7 главных ошибок, которых следует избегать

Смузи кажутся идеальным способом поддерживать здоровье и форму, но это не всегда так. Часто мы совершаем несколько распространенных ошибок, которые могут сделать этот напиток вредным для талии.

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Несмотря на все его полезные свойства, важно соблюдать осторожность с выбором ингредиентов и порциями. Издание eatthis.com рассказывает, как избежать наибольших ошибок, которые могут свести на нет пользу от смузи.

Смузи могут стать отличным способом для получения необходимых витаминов и микроэлементов, помогающих улучшить состояние кожи, поддерживать умственную активность и общее состояние здоровья. Однако важно помнить: польза смузи напрямую зависит от того, какие ингредиенты вы используете. Ниже приведены несколько наибольших ошибок, которые могут не только уменьшить пользу от смузи, но даже привести к увеличению талии.

Вы используете фруктовый сок

Фрукты и так достаточно сладкие, даже если они заморожены, поэтому добавлять фруктовый сок лишний раз – не самая лучшая идея. Полстакана апельсинового или яблочного сока добавит к вашему смузи около 50 калорий и до 12 граммов сахара. Выбирайте альтернативы на основе растительного молока, например, несладкое миндальное молоко. Такое же количество жидкости добавит всего 17 калорий и не будет влиять на уровень сахара в крови.

Вы добавляете только фрукты

Протеин, арахисовое масло, семена льна, авокадо – если вы еще не добавляли эти ингредиенты в свои смузи, вы теряете важные макроэлементы. Они добавляют белок, полезные жиры и клетчатку, которые помогают контролировать аппетит и снижают уровень сахара в крови после употребления смузи. Без этих компонентов смузи могут стать источником только быстрых углеводов, которые повышают уровень сахара.

Вы пьете слишком большие порции

Идеальная порция – это около 300 мл (приблизительно полторы чашки). Жидкие калории часто не дают ощущения сытости, так что вы можете употребить больше, чем нужно. Исследования показали, что жидкая пища не позволяет организму правильно оценить уровень сытости и вы можете выпить больше, чем рассчитывали.

Вы заказываете смузи в ресторане

Сети ресторанов часто добавляют в смузи дополнительные ингредиенты, такие как щербет или замороженный йогурт, который повышает уровень сахара в смузи. Такие смузи могут содержать до 106 г сахара в одной порции. А некоторые большие смузи могут иметь до 700 калорий и 230 г сахара.

Вы покупаете смузи в бутылках

Готовые смузи из магазинов часто содержат фруктовый сок, почти не имеют клетчатки и полезных жиров или белков. Поэтому такие напитки, по сути, могут быть источником пустых калорий, которые не приносят полезности вашему организму и могут прирастить количество калорий в рационе.

Вы добавляете подсластители

Даже натуральные подсластители, как мед или финики, могут добавить значительное количество калорий и сахара. Одна столовая ложка меда или один финик добавляют в 65 калорий и 17 граммов сахара. Чтобы усилить вкус смузи, попробуйте всыпать щепотку соли – она отлично подчеркнет сладость ваших фруктов, не добавляя лишних калорий.

Вы подаете смузи в миске с добавками

Смузи-боулы могут стать еще одним способом переедать. Вы не только потребляете большую порцию, но добавляете к ней дополнительные ингредиенты, которые увеличивают количество сахара и калорий. Например, гранола может быть полезна, но часто она содержит много сахара и углеводов, что может повлиять на вашу талию.

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