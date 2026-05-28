"Снова может позволить себе мечтать": во Львове 12-летнему мальчику пересадили сердце от девочки, которая погибла в ДТП. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
12-летнему Назару Мазуру из Винницкой области пересадили сердце от 10-летней девочки, которая погибла в дорожно-транспортном происшествии. Операцию выполнили во Львове в стенах Детской больницы Святого Николая.
Об этом сообщили на странице больницы. Трансплантацию выполнили 30 апреля, сейчас мальчик хорошо себя чувствует и уже может ходить без одышки.
Что известно
Трансплантацию сердца выполнили ведущие кардиохирурги Первого медобъединения Львова: заведующий детского кардиохирургического отделения Больницы Святого Николая Ячник Александр и руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич.
Операция состоялась 30 апреля и длилась 3 часа.
"Новое сердце Назара начинает биться уже на операционном столе. Это, кстати, первая выполненная трансплантация именно в стенах Детской Больницы Святого Николая", – говорится в материале.
12-летний Назар пережил много испытаний
За последние годы на долю 12-летнего Назара Мазура из Винницкой области выпало много тяжелых испытаний. В 2023 году врачи ему диагностировали лейкоз – рак крови, а его маме Анастасии – рак щитовидной железы, к тому же это произошло в один день.
Женщина была в отчаянии от полученной информации: "В тот день мне показалось, что жизнь закончилась, что я совсем одна в мире с таким горем".
Отец Назара находился на фронте. В Виннице медики немедленно начали длительный курс химиотерапии для Назара.
Новое испытание
Через три месяца мальчик попал в реанимацию с тяжелой ковидной пневмонией. Ее преодолеть удалось, но не бесследно.
"Еле дышит: легкие работают только на 10%. Врачам все же удается преодолеть пневмонию, но болезнь необратимо и тяжело поражает сердце маленького пациента", – отметили в материале.
Мальчику ставят новый диагноз — дилятационная кардиомиопатия.
"Сердце Назара растянулось и потеряло способность полноценно качать кровь. Фракция выброса падает до критических 10%, что вызывает одышку даже в спокойном состоянии", – отмечается в материале.
Спасти мальчика могла только скорейшая трансплантация сердца.
Трагедия в другой семье
Тем временем в другой семье произошла трагедия. 10-летняя девочка попала в ДТП и получила несовместимые с жизнью травмы, врачи вынуждены констатировать смерть мозга. Родители погибшего ребенка дали согласие на посмертное донорство. Оказалось, что ее сердце подходит Назару, поэтому у мальчика появился шанс на спасение.
Как сейчас чувствует себя Назар
Операция по трансплантации сердца состоялась 30 апреля, сейчас Назар уже хорошо себя чувствует и уверенно ходит по коридорам больницы без одышки.
"До болезни наша жизнь была обычной: дом-работа-дом. А тут вдруг наш сын на глазах угасает. И помочь ему может только донорское сердце. Я каждый день молюсь и благодарю семью девочки, которая, несмотря на страшную потерю, согласилась на донорство и спасла нашего Назарка. Мы хотим, чтобы о трансплантации знало как можно больше людей", — говорит мама Назара Анастасия.
Назар может снова мечтать
Назар теперь снова может позволить себе мечтать. В его мечтах – стать президентом Украины и помогать детям, а сначала — просто вернуться в родной город Ладыжин и съесть лаваш с сыром на мангале .
Ранее OBOZ.UA писал о том, что 17-летнему Максиму из Ровенской области провели трансплантацию сердца. Чтобы вовремя доставить донорский орган в столичную операционную, медики привлекли авиацию и правоохранителей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.