'Это было сложно, но мы успели': медики привлекли авиацию для пересадки сердца 17-летнему юноше из Ривненской области. Фото

17-летнему Максиму из Ривненской области провели трансплантацию сердца. Чтобы вовремя доставить донорский орган в столичную операционнуюмедики привлекли авиацию и правоохранителей.

Об этом рассказали на странице Министерства здравоохранения в Facebook. По данным медиков, юношу перевели из реанимации в обычную палату.

Максим родился с тяжелым врожденным пороком сердца – тетрадой Фалло, сочетающей четыре анатомических нарушения. В год и два месяца парню проводили операцию, после которой состояние стабилизировалось. Пациент пошел в школу и развивался как его сверстники.

Через несколько лет болезнь вернулась, вероятно после перенесенного инфекционного заболевания. В последние годы состояние Максима существенно ухудшилось. У юноши появились проблемы с дыханием, передвижением и отеки, а сердце значительно увеличилось. Врачи пришли к выводу, что единственным шансом на спасение является трансплантация.

В начале мая семье сообщили о наличии донорского сердца. Донором стал пациент из Винницы, у которого после инсульта зафиксировали смерть мозга. Семья умершего согласилась на посмертное донорство, что дало шанс на жизнь нескольким пациентам.

Пока парень вместе с мамой срочно отправлялся в Киев, команда Национального научного центра сердечно-сосудистой хирургии и наследственной патологии имени Н.М. Амосова поехала в Винницкую область за органом.

Чтобы доставить сердце вовремя в операционную, медики обратились за помощью к Национальной полиции Украины, после этого в воздух подняли вертолет. В трансплантационной операции также принимали участие специалисты Института сердца.

"Это было сложно, но мы должны были успеть. Мы объединили усилия нескольких структур, многих людей – и сделали это. Спасибо Национальной полиции Украины. Также благодарен коллегам из Института сердца, которые присоединились к нашей трансплант-команде и вместе провели пересадку. Все ради пациента", – рассказал директор Национального научного центра сердечно-сосудистой хирургии и наследственной патологии имени Н.М.Амосова Василий Лазоришинец.

Сейчас состояние Максима стабилизировалось, он постепенно восстанавливается. Юноша планирует завершить обучение, поступить в вуз и получить профессию программиста.

