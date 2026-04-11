В Киеве 5-летнему мальчику пересадили сердце 13-летнего донора: как такое стало возможным. Фото

В Киеве в больнице "Охматдет" провели трансплантацию сердца 5-летнему мальчику. Донором для маленького пациента стал 13-летний подросток, который погиб в результате несчастного случая.

Парень из Одесской области получил травму в бассейне – упал на пол и ударился. Его доставили в столицу, однако спасти не смогли. Родители дали согласие на посмертное донорство, рассказывает "Суспільне".

Благодаря этому решению органы ребенка пересадили четырем пациентам.

Сердце получил 5-летний Николай

Мальчик нуждался в трансплантации органа из-за порока, который он имел от рождения. Его мать рассказала, что первую операцию сыну сделали еще в год, однако впоследствии состояние ухудшилось.

"Позвонил координатор и сказал, что есть донор. Мы сразу согласились", – говорит Оксана Жеребова.

По словам врача-трансплантолога Сергея Мохнатого, обычно для пересадки подбирают доноров максимально похожей комплекции. Несмотря на то, что в этом случае разница в возрасте была значительной, операцию все же удалось провести.

"Из-за порока сердца у ребенка было увеличено внутригрудное пространство, что позволило имплантировать большее по размеру сердце", – объяснил врач.

Сейчас Николая уже готовят к выписке. После того, как завершится послеоперационное восстановление, он сможет жить обычной жизнью.

По данным Украинского центра трансплант-координации, в очереди на пересадку органов находятся около четырех тысяч пациентов, среди них около 100 – это дети. Больше всего пациенты нуждаются в трансплантации почек, печени и сердца.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном Центре кардиологии и кардиохирургии провели пересадку сердца защитнику Украины Юрию Микитенчуку, который пережил плен. В неволе, как предполагают врачи, мужчина перенес инфаркт, после которого сердце работало лишь на 10%. В начале февраля состояние военного резко ухудшилось, он ждал трансплантацию на аппарате ЭКМО.

