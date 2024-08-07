Содержат много соли и вредят фигуре: как употребление гамбургеров фаст-фуда влияет на организм

Стандартный двойной чизбургер и большая порция картофеля фри содержат более 1100 калорий. Добавьте большой стакан газировки и немного бекона с сыром, и вы съедите почти дневную норму калорий за один обед.

Избыток калорий, которые вы не сжигаете, сохраняется в виде жира, что со временем может привести к избыточному весу или ожирению. Об этом пишет издание eatthis.com.

Многие исследования показали, что частые обеды вне дома связаны с увеличением веса и проблемами со здоровьем. Например, в исследовании CARDIA было изучено, что часто употреблявшие фаст-фуд весили в среднем на 6 кг больше и имели большую талию по сравнению с теми, кто редко ел фаст-фуд.

Содержит много соли и сахара

Соль является важным элементом организма, но чрезмерное потребление натрия повышает кровяное давление, что является главным фактором риска сердечных приступов и инсультов. Например, McDonald's Double Quarter Pounder с сыром содержит 1360 мг натрия, что почти достигает 1500 мг, которые рекомендовано не превышать в течение дня для людей с высоким кровяным давлением по данным Американской кардиологической ассоциации.

Высокофруктозный кукурузный сироп в кетчупе, маринованные огурцы и булочка из белой муки без волокон могут повысить уровень триглицеридов, что повышает риск сердечных заболеваний согласно журналу Американского колледжа кардиологии.

Красное мясо – основа бургера фаст-фуда

Исследование журнала JAMA Internal Medicine выявило связь между потреблением красного мяса и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сколько красного мяса может оказаться вредным? Приблизительно два бургера в неделю.

Провоспалительные ингредиенты в бургерах фаст-фуда

Сахарные приправы, белая мука, сыр и бекон – все эти ингредиенты вызывают воспаление. Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что люди, потреблявшие много провоспалительных продуктов, имели на 38% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, чья диета была противовоспалительной.

Вредные жиры в бургерах фаст-фуда

Бургеры содержат насыщенные жиры, связанные с заболеваниями сердца. Хотя некоторые исследования показывают, что насыщенные жиры не так вредны, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать их потребление. Также в мясе для бургеров содержатся транс-жиры, повышающие уровень плохого холестерина ЛПНП. Таким образом, оба вида жиров оказывают негативное влияние на уровень холестерина и повышают риск сердечного приступа, согласно клинике Мейо.

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