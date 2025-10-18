Содержит антиоксиданты и витамины: почему стоит добавить киви в ежедневный рацион
Если вы давно ищете простой способ поддержать здоровье без сложных диет и дорогих суперфудов, стоит обратить внимание на киви. Этот фрукт часто остается без внимания, хотя имеет чрезвычайно мощное влияние на организм.
Регулярное употребление киви может улучшить работу иммунной системы, пищеварения, сердца и даже качество сна. Издание eatthis.com опубликовало ключевые причины, почему этот зеленый фрукт заслуживает постоянного присутствия в вашем рационе.
"Киви также низкокалорийные, что делает их идеальным вариантом для перекуса или десерта", – объясняет диетолог Лиза Янг.
Кроме приятного вкуса и небольшой калорийности, киви обеспечивает организм важными веществами, которые поддерживают различные системы тела. Ниже приведены главные причины, почему стоит включать этот фрукт в меню.
Высокое содержание антиоксидантов
Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются из-за оксидативного стресса и могут повышать риск развития хронических заболеваний. Продукты, богатые антиоксидантами, являются ключевыми для защиты организма.
Киви содержит значительное количество витамина С, холина, лютеина и зеаксантина – веществ, помогающих бороться с вредным воздействием свободных радикалов.
Впечатляющее количество витамина С
Среди антиоксидантов, которыми богаты киви, витамин С выделяется особенно. Один небольшой фрукт содержит примерно 64 микрограмма этого вещества. Если съесть два киви, можно перекрыть суточную норму витамина С более чем вдвое.
"Киви содержит более 200% суточной нормы антиоксиданта витамина С, что делает его идеальным продуктом для здоровья иммунитета", – подчеркивает эксперт.
Витамин С важен не только благодаря своим антиоксидантным свойствам – он также способствует укреплению иммунной системы и улучшает состояние кожи.
Источник клетчатки
Несмотря на богатый состав антиоксидантов, киви также обеспечивает организм клетчаткой. Она необходима для нормальной работы пищеварительной системы, снижения уровня сахара в крови, поддержки печени, регуляции давления и контроля веса.
"Клетчатка в киви делает его хорошей добавкой для укрепления здоровья сердца, пищеварения и предотвращения запоров", – отмечает Янг.
В одном фрукте содержится около 2 граммов клетчатки – это 6-8% от рекомендуемого суточного количества. Американская ассоциация сердца советует употреблять 25-30 граммов клетчатки ежедневно, чтобы снизить риск заболеваний и поддерживать здоровье.
Содержание фолиевой кислоты
По словам Янг, киви также отличаются высоким уровнем фолата. Фолиевая кислота (витамин В9) нужна для синтеза белков, образования эритроцитов и роста клеток. Она особенно важна для беременных, которым рекомендовано около 600 микрограммов в день. В одном киви содержится примерно 17 микрограммов фолата, поэтому несколько плодов помогут приблизиться к норме.
Чтобы получить максимум пользы, киви можно добавлять в йогурт, фруктовые салаты, смузи или употреблять отдельно в качестве перекуса. Это вкусный способ пополнить запасы клетчатки, витамина С и фолиевой кислоты.
