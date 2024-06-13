Сохраните молодость и гибкость: йога для пожилых людей

Все больше людей во всем мире предпочитают заниматься йогой, которая не только улучшает физическую форму, но и способствует духовному обогащению. Ведь правильное выполнение упражнений обеспечивает физическое и психическое здоровье для всех возрастов.

Важно, что йогой могут заниматься люди всех возрастов. Причем для людей постарше важно знать о том, что йога помогает лечить такие заболевания, как артрит и остеопения, пишет OBOZ.UA.

Йога и гибкость

Занятие йогой может заметно снимать напряжение в мышцах и формировать упругость. А если ваше тело будет натренировано, это может помочь вам предотвратить определенные травмы, быстро заживляя боли в мышцах и способствуя адекватному кровотоку. Кроме того, вы можете начать с постепенного увеличения количества времени, в течение которого вы удерживаете позу йоги в правильной позе, чтобы увеличить гибкость.

Йога и осанка

Некоторые упражнения его рекомендованы для тех, кто хочет исправить осанку, привести в порядок ваши мышцы, суставы и кости. Это становится очень важным из-за того, что многие проводят время за работой за столом. Также упражнения йоги развивают основную силу для улучшения осанки, что способствует работе пищеварительной, кровеносной и нервной систем.

Йога и стресс

Но кроме физического состояния, йога помогает улучшить психологическое самочувствие, а также может снизить уровень тревоги и стресса. Некоторые специалисты назначают занятия йогой как заменитель лечения тревожных расстройств. Также йога снижает уровень гормона стресса под названием кортизол, который может помочь вашему уму расслабиться. Практикующие йоги развивают больше уверенности и достигают внутреннего покоя.

Йога и здоровый сон

Кроме того, занятие йогой также положительно влияет на ваше общее состояние здоровья, как психического, так и физического. Это омолаживает нас после напряженной работы и нагрузок в течение дня. В то же время, йога может эффективно регулировать ваш цикл сна, расслабляя мышцы и снимая напряжение. Специалисты советуют спать более 7-8 часов.

Йога и скелет

И наконец еще одно важное преимущество йоги – это отличный способ для лечения таких проблем со здоровьем костей, как остеопороз. Врачи говорят, что йога облегчает симптомы и уменьшает усложнение проблем со здоровьем костей. Также можно благодаря занятию йогой увеличить плотность костей у женщин после менопаузы. В то же время вы можете выполнять некоторые базовые асаны йоги, такие как дерево и мост, которые могут укрепить кости, уменьшить боль и улучшить осанку.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, о простых упражнениях из йоги для людей старшего возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.