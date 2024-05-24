Сохраните здоровье во время офисной работы: простые упражнения для тела

Офисная работа часто способствует тому, что мускулы теряют свою упругость. Кроме того, это также чревато проблемами с пищеварением, болью в шее, плечах и спине.

Также нередко это вызывает проблемы, вызванные ожирением. OBOZ.UA рассказывает о нескольких простых растяжках, которые вы можете делать прямо за рабочим столом, чтобы сохранить здоровье.

Чтобы избежать напряжения мышц

Для начала выполните упражнение "Ловец неба" – сцепить пальцы обеих рук, полностью раскройте руки, вытащить их как можно выше вверх, к потолку. Затем удерживайте это положение в течение 10 секунд и повторите несколько раз.

Чтобы избежать боли в шее

Для выполнения растяжки сядьте высоко в кресло, медленно опустите левое ухо к левому плечу и повторите с другой стороны. Затем необходимо выполнить столько повторений, сколько вам вздумается.

Для лечения боли в плече

При выполнении смотрите прямо, затем переместите шею в одну из сторон и посмотреть через плечо как можно дальше. Наконец, повторите с другой стороной и выполняйте большое количество повторений, чтобы долго поддерживать плечо в хорошем состоянии.

Чтобы получить облегчение от напряжения

Необходимо сесть в кресле и приподнять правую руку как можно выше, одновременно максимально вытяните левую ногу и держите ее в воздухе. Теперь опустите приподнятую, то есть правую руку, и попытайтесь коснуться ею левой ноги. Необходимо 8-10 повторений с обеих сторон.

Для уменьшения боли в спине и плечах

Эта растяжка может помочь снизить боль в плечах, шее и спине. Для выполнения сядьте прямо на стул, приподнимите оба плеча как можно выше, задержитесь на несколько секунд, а затем опустите их, повернув их в исходное положение. Выполните несколько повторов.

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