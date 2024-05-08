Солнцезащитный крем для пляжа? Следует ли им пользоваться в помещении

Жители городов проводят большую часть времени суток в помещениях, лишь периодически появляясь на улицах. И это в какой-то мере решает проблему вредного воздействия ультрафиолета на кожу.

Тем не менее многие люди все равном пользуются солнцезащитным кремом и регулярно мажут им руки и лицо. Стоит ли это делать?

В этой статье OBOZ. UA расскажет, нужно ли наносить солнцезащитный крем, находясь в помещении.

Зачем пользоваться солнцезащитным кремом?

Эти средства не просто ослабляют силу загара, но и защищают кожу от вредного ультрафиолетового излучения.

UVA- и UVB-лучи повреждают кожу, вызывая морщины, преждевременное старение, тонкие линии, а в худшем случае и рак. В свою очередь солнцезащитный фактор – SPF, присутствующий в креме, блокирует воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу и тем самым уменьшает ее повреждение.

Стеклянные окна против ультрафиолета

Стеклянные окна наших домов фильтруют УФ-лучи, но не все. Вредное UVA излучение проникает в помещения и наносит коже вред. В итоге у людей возникают проблемы с гиперпигментацией, преждевременным старением, повышается риск онкологических заболеваний.

Нужно ли наносить солнцезащитный крем повторно, находясь в помещении?

Правило на все случаи жизни – в весенне-летний период наносите солнцезащитный крем каждые 2 часа.

Однако, если вы проводите большую часть времени в помещении, вы меньше потеете, соответственно, делать это можно намного реже. Кроме того, следует учитывать и время, проведенное у окна. Чем меньше вы там находитесь, тем меньше необходимость в специальных средствах защиты кожи.

Солнцезащитные кремы защищают от синего света

Исследования показывают, что синий свет от мониторов различных электронных устройств вреден для кожи – он вызывает ее усыхание и гибель клеток. Поэтому здесь будут полезны солнцезащитные средства с оксидом цинка или диоксидом титана.

Таким образом, ответ на вопрос, нужно ли наносить солнцезащитный крем в помещении, – однозначное "да", но с учетом специфики и обстоятельств.

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