Сон для получения энергии: почему ваша сиеста полезна для вас

Послеобеденный сон – это привычка, от которой большинство из нас хотели бы избавиться, просто потому, что наша рабочая культура не позволяет нам этой привилегии. Но знаете ли вы, что такие компании как Google, Uber и даже NASA обошли эту проблему и теперь предлагают своим работникам время для сна и все необходимые удобства?

Читайте дальше, чтобы узнать, почему сон действительно может помочь вам повысить производительность.

Помогает преодолеть дефицит сна и улучшает бдительность.

Сон – отличный способ избавиться от дефицита сна. Утренние поездки на работу и долгий рабочий день – лишь две из многих причин, по которым люди могут недосыпать.

Дремота в течение 20 минут днем может стать эффективным решением для борьбы с усталостью и отсутствием концентрации, являющейся следствием недосыпания.

Поддерживайте не менее 20 минут, чтобы принимать лучшие решения, связанные с работой

Несколько исследований показало, что дневной сон продолжительностью более 20 минут улучшает память и повышает креативность. Также было доказано, что быстрый сон или NREM-сон, обычно от 60 до 90 минут ежедневного сна, играет ключевую роль в решении творческих задач.

Исследования также показывают, что сон может помочь вам принимать лучшие решения, связанные с работой, запоминать лексику, упоминать направления и многое другое.

Советы, как извлечь максимум пользы от послеобеденного сна

Соблюдение одного и того же времени отхода ко сну поможет вашему организму автоматически адаптироваться к этому времени. Спите в темной, тихой комнате во избежание прерываний во время сиесты. Поставьте будильник на мобильном телефоне, чтобы не спать.

Кроме того, эффект кофеина остается в вашем организме дольше, чем вы думаете. Поэтому ограничьте потребление кофе после завтрака, поскольку он может нарушить ваш послеобеденный сон.

Дрема не для вас, если вы страдаете от бессонницы

Хотя дремота может помочь повысить продуктивность у большинства взрослых, она может быть контрпродуктивной для людей, нарушивших ночной сон или страдающих бессонницей.

Итак, хотя сон может быть полезен для большинства взрослых, если вы страдаете одним из двух вышеупомянутых заболеваний, лучше пропустить сиесту. Кроме того, более долгий сон может вызвать инертность сна (летаргию) и раздражительное поведение у некоторых людей.

Ранее OBOZ.UA опубликовал ошибки, из-за которых вы просыпаетесь уставшими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.