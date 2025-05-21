Сон на вес золота: древний ритуал, который обеспечит спокойный ночной отдых

Многие люди годами ищут способ наладить ночной сон, прибегая к медикаментам или технологиям. Оказывается, ключ к спокойному отдыху может крыться в простой технике, берущей начало еще из древнего Египта.

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42-летняя Анджела Мортон на собственном опыте убедилась в эффективности этого метода. Ее история доказывает: иногда решение наших современных проблем можно найти в прошлом. Больше об этом пишет express.co.

Анджела рассказывает, что годами страдала от расстройств сна, регулярно просыпаясь несколько раз за ночь. Женщина говорит, что никакие снотворные, мобильные приложения или современные гаджеты не помогали ей так, как метод, который происходит еще со времен Древнего Египта. Этот ритуал привлек к себе внимание после того, как Roseway Labs объединили усилия с врачом из Каира для его исследования.

Секрет египетского сна

Техника, которую называют "египетским методом сна", предполагает обертывание стоп влажным прохладным льном, пропитанным эфирными маслами, в том числе из сандала или голубого лотоса.

"Египтяне понимали, что охлаждение тела помогает запустить естественные процессы засыпания. Когда ноги охлаждены, а вокруг распространяется успокаивающий аромат, тело и разум автоматически переходят в состояние отдыха", – объясняет доктор Гарун.

Специалист отмечает, что этот ритуал – не только о температуре. Речь идет также о создании стабильного вечернего распорядка, что полностью согласуется с современной наукой о сне. "Сочетание эфирных ароматов и прохлады активизирует парасимпатическую нервную систему, что способствует глубокому расслаблению", – добавляет он.

Анджела начала каждый вечер перед сном обертывать ноги смоченным холодной водой льном с несколькими каплями эфирного масла. Она была удивлена, насколько улучшился ее сон после этой, на первый взгляд, простой процедуры.

"Я действительно проспала всю ночь. Это произошло впервые за очень много лет", – поделилась она.

Естественные советы для лучшего сна

В Roseway Labs рекомендуют дополнить этот метод продуктами, которые естественным образом стимулируют выработку мелатонина - гормона, регулирующего цикл сна.

Теплое молоко - этот напиток содержит мелатонин и триптофан – соединения, способствующие расслаблению и побуждающие к засыпанию. Употребление теплого молока перед сном - один из проверенных временем способов наладить сон.

- этот напиток содержит мелатонин и триптофан – соединения, способствующие расслаблению и побуждающие к засыпанию. Употребление теплого молока перед сном - один из проверенных временем способов наладить сон. Фисташки. Примерно 28 граммов этих орехов содержат мелатонин, магний и здоровые жиры. Они поддерживают расслабление мышц и способствуют более глубокому, длительному сну.

Главный фармацевт и основательница Roseway Labs Мириам Мартинес Каллехас объясняет: "Мелатонин – это естественный гормон сна, который вырабатывается шишковидной железой в темное время суток. Он способствует засыпанию, улучшает фазу быстрого сна и влияет на ваши биологические часы. Добавление в рацион продуктов, богатых мелатонином, может помочь стабилизировать цикл сна и улучшить его качество".

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