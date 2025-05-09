Топ-5 продуктов для лучшего ночного отдыха: что стоит есть перед сном

Многие люди сталкиваются с проблемами засыпания, даже когда чувствуют себя истощенными. Часто причиной бессонницы становится поздний голод, заставляющий вертеться в постели вместо того, чтобы спокойно спать.

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Оказывается, некоторые продукты могут не только утолить аппетит, но и оказывать положительное влияние на качество сна. Спортивный диетолог и тренер Бенджамин Бантинг поделился с express.co пятью полезными перекусами, которые следует съесть перед сном.

К факторам, негативно влияющим на качество сна, относятся: просмотр экранов перед сном, повышенный уровень стресса, употребление алкоголя или кофеина, а также слишком высокая температура в спальне. И хотя в целом следует избегать ужина перед сном, некоторые питательные вещества – особенно витамины и минералы – способны способствовать спокойному засыпанию.

Ученые выяснили, что магний положительно влияет на сон. Этот микроэлемент помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса) и поддерживает уровень мелатонина – гормона, отвечающего за цикл сна. Кроме того, диета с достаточным содержанием магния может снизить вероятность развития диабета 2 типа.

Хотя прямая связь между питанием и качеством сна еще исследуется, некоторые продукты все же следует добавить в вечернее меню – особенно если поздним вечером вас преследует аппетит.

1. Бананы

Один средний банан содержит около 45 мг калия и магния – именно эти микроэлементы способствуют расслаблению мышц и улучшают засыпание.

Бенджамин отмечает: "Эти два минерала помогают снизить напряжение в теле, успокаивают нервную систему и способствуют полноценному сну. Попробуйте смиксовать банан с молоком – это будет идеальный напиток перед сном".

2. Молочные продукты: молоко, творог, йогурт

Если вы любите сыр или другие молочные продукты – это отличная новость. В них содержится триптофан – аминокислота, которая необходима для синтеза серотонина и мелатонина. Именно эти вещества "выключают" мозг и дают сигнал организму засыпать.

"Молочная продукция также является хорошим источником кальция, который помогает организму производить больше мелатонина", – добавляет эксперт.

3. Каша

Несмотря на то, что каша традиционно ассоциируется с завтраком, она также отлично подходит для вечернего перекуса. Благодаря содержанию медленных углеводов она способствует лучшему усвоению триптофана, который в дальнейшем трансформируется в серотонин, а затем в мелатонин.

"Каша содержит кальций, магний, фосфор, кремний и калий – все эти элементы оказывают положительное влияние на качество ночного отдыха", – объясняет Бенджамин.

4. Вишни

Вишня – один из натуральных источников мелатонина. Ее регулярное употребление может улучшить продолжительность и качество сна, а также снизить воспалительные процессы в организме.

"Попробуйте перед сном добавить в рацион свежие, замороженные или сушеные вишни. Также стоит обратить внимание на вишневый сок – его сейчас легко найти во многих супермаркетах", – советует диетолог.

5. Цельнозерновой хлеб

Кусочек цельнозернового хлеба с небольшим количеством масла – не только вкусный, но и полезный вариант на ночь. Такой хлеб богат сложными углеводами и магнием, который способствует мышечному расслаблению.

"Магний в хлебе помогает телу расслабиться, что очень важно перед сном", – отмечает Бенджамин.

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