Сон после 60: пять распространенных ошибок, мешающих вам отдохнуть

Бессонница стала настоящей проблемой, особенно среди пожилых людей, которые часто жалуются на трудности с засыпанием или частые ночные пробуждения. Эти проблемы привели к распространенному мифу, что пожилым людям не нужно столько сна, как молодым. Это ложное представление!

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По данным CDC, независимо от возраста каждому требуется не менее семи часов сна на ночь для оптимального самочувствия. Но не всегда выходит поспать без продубжений. Издание eatthis.com рассказывает о возможных причинах ваших проблем со сном и способах их устранения.

С возрастом сон становится особенно важным. Например, исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что глубокий сон очень полезен пожилым людям, поскольку он способствует восстановлению тех участков мозга, которые страдают от старения.

"Большинство заболеваний, поражающих нас в преклонном возрасте, связаны с качеством сна. Мы увеличили продолжительность жизни, но не улучшили качество нашего здоровья. Теперь мы рассматриваем сон как ключ к улучшению этого аспекта", – говорит Мэтью Уокер, старший автор исследования и профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Вы недостаточно занимаетесь физической активностью

Физические упражнения могут показаться неприятными в любом возрасте, особенно на пенсии. Многие пожилые люди сосредотачиваются на семье, а не на физической активности. Но включение аэробных упражнений в вашу жизнь может оказать положительное воздействие на качество сна. Например, исследование в Sleep Medicine выявило, что пожилые женщины, выполнявшие лишь 40 минут аэробных упражнений в неделю в течение четырех месяцев, отмечали улучшение качества сна и уменьшение дневной усталости. Другое исследование, опубликованное в Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, показало, что пожилые люди, тренировавшиеся в вечернее время, засыпали быстрее и имели лучший сон.

Вам не хватает мотивации

Это может звучать философски, но исследование, опубликованное в Sleep Science and Practice, показывает, что пожилые люди, имеющие цель в жизни, реже страдают нарушением сна. Исследуя 823 американца в возрасте 60-100 лет, оказалось, что те, кто считает свою жизнь значимой, имеют меньше проблем со сном. "Помощь людям в нахождении цели может быть эффективным способом улучшения сна без медицинских вмешательств", – утверждает Джейсон Онг, старший автор исследования.

Вы игнорируете свою "гигиену сна"

Так же, как вы заботитесь о личной гигиене, важно заботиться и о своей "гигиене сна". Если вы еще не знакомы с этим понятием, оно включает в себя регулярные привычки, способствующие сну. Ложитесь спать примерно в одно и то же время, выключайте экраны за полчаса до сна и создавайте комфортные условия в спальне.

"Самой распространенной причиной проблем со сном у пожилых людей являются плохие привычки. Соблюдение устойчивого режима сна может существенно улучшить его качество", – говорит сертифицированный коуч по сну Стивен Лайт.

Слушайте успокаивающую музыку

Хотя колыбельные песни обычно ассоциируются с детьми, спокойная музыка может быть полезна и для взрослых. Исследование, опубликованное в Журнале Американского общества гериатрии, показало, что люди, слушавшие музыку перед сном в течение 30-60 минут, обладали лучшим качеством сна. Спокойные мелодии с ритмом 60-80 ударов в минуту оказались особенно эффективными.

Бодрствуйте днем

Если вы привыкли вздремнуть днем, это может мешать ночному сну. Клиника Майо рекомендует избегать продолжительных дневных снов. Если дрема является важной частью вашей рутины, старайтесь ограничить ее до 20 минут и делайте это в первой половине дня.

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