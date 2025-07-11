Социализация без алкоголя: как молодежь выбирает чистые пространства вместо традиционных пабов

Современная молодежь все чаще выбирает здоровый образ жизни и ищет новые форматы для общения, не предусматривающие употребление алкоголя. Однако, традиционные бары и пабы не отвечают этим новым запросам, вызывая у посетителей дискомфорт и ощущение изоляции.

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Исследование показывает, что взрослые стремятся к пространствам со здоровой пищей, спокойной атмосферой и поддержкой ментального благополучия. Отвечая на эту потребность, появляются инновационные пространства, которые сочетают фитнес, здоровое питание и возможность общаться, пишет express.co.

Новый опрос, в котором приняли участие 2000 взрослых, показал, что молодежь в возрасте от 18 до 28 лет все чаще выбирает здоровый образ жизни – настолько, что каждый пятый из этой возрастной группы предпочитает публиковать в соцсетях селфи после тренировки, а не фото с прогулки с друзьями.

Однако, несмотря на стремление придерживаться здорового ритма жизни, многие признаются, что им не хватает пространств, которые бы гармонично сочетали физическую активность, здоровое питание и возможность социализироваться.

Согласно результатам опроса, 40% взрослых испытывают угрызения совести, когда после тренировки отправляются на бокал алкоголя. Хотя спорт является важной частью их жизни, каждый третий респондент признает, что спортзал совсем не воспринимается как место для приятного общения.

Чтобы изменить ситуацию, бренд энергетических напитков Reign Storm инициирует создание нового пространства под названием The Energy Bar – первого в своем роде заведения, ориентированного на тех, кто ценит "чистые" форматы социализации.

Это уникальное экспериментальное пространство сочетает в себе меню со здоровыми блюдами, зоны для разминки, и легких кардионагрузок. Также предусмотрен дресс-код – спортивная одежда, что подчеркивает общую философию места. The Energy Bar иллюстрирует потенциальное будущее барной культуры в городской среде.

Представитель компании Роб Адкинс отметил: "Пабы и бары прекрасно подходят для летнего отдыха в Великобритании, но если вы не употребляете алкоголь, то атмосфера таких мест может уже не приносить удовольствия. Мы выяснили, что многим людям трудно найти пространство, которое соответствует их представлениям о здоровом образе жизни. Мы уверены, что пришло время что-то менять".

Также в исследовании проанализировали, чего именно современные взрослые ожидают от идеального социального пространства. Большинство респондентов стремится к тишине, возможности пообщаться без лишнего шума, а также наличию здоровых блюд и напитков.

Каждый пятый участник опроса отметил, что предпочитает места, которые положительно влияют как на психическое, так и на физическое здоровье. Главное требование – наличие полезной еды и полезных напитков.

Избегание традиционных пабов связано, в частности, с ограниченным ассортиментом безалкогольных напитков и общим отсутствием здоровых альтернатив. К тому же около трети опрошенных пожаловались на слишком высокие цены или признались, что такие места вызывают у них чувство тревоги.

Представитель Reign Storm подытожил: "Сегодня для многих людей социальные связи – это уже не о выпивке, а об обмене опытом. Люди хотят взаимодействовать в формате, который не вредит их здоровью. А что может быть лучше спортзала для этого? Несмотря на все преимущества фитнес-пространства, социализация в таких условиях часто является сложной. Именно поэтому нам нужно создавать среду, где можно одновременно оставаться здоровыми и активно общаться".

Ранее OBOZ.UA опубликовал секреты спортзала, о которых вы не знали.

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