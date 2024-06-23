Советы для комфортного питания: наслаждайтесь блюдами без лишних калорий

Дождливые летние дни вызывают желание тепла и домашнего уюта. В такие моменты тарелка горячего супа или яблочный пирог кажутся лучшим выбором, даже если эти калорийные блюда.

К счастью, этим летом можно наслаждаться любимыми домашними блюдами и оставаться стройными. Есть много способов снизить калорийность рецептов без значительного изменения их вкуса. Издание eatthis.com подготовило несколько советов, как наслаждаться любимыми вкусами без ущерба для фигуры.

Макароны и сыр

Макароны с сыром – это один из детских фаворитов. Джессика Кординг, диетолог из Нью-Йорка, советует добавлять пюре из тыквы в творожный соус. Тыква обладает нежным сладковатым вкусом, который хорошо сочетается с этим блюдом. Это не только уменьшит жир и калории, но и обогатит ваше блюдо полезными веществами, такими как: клетчатка, калий, витамины А и С. Благодаря нежному вкусу даже те, кто не любит овощи, не заметят разницы.

Фрапе из тыквы

Чтобы приготовить этот напиток дома без добавления сахара, просто смешайте несладкое миндальное молоко с замороженным бананом, тыквенным пюре, специями для тыквенного пирога и экстрактом ванили.

Мясной рулет

Попытайтесь заменить часть мяса на индейку или нежирный говяжий фарш, или же соедините все вместе. "Мясной рулет очень универсален, так что вы можете экспериментировать с ингредиентами", – говорит Ким Ларссон, диетолог из Сиэтла. Добавьте низкокалорийные ингредиенты по вкусу, такие как чипотное в соусе адобо, зеленый чили, чечевица или консервированная кукуруза без сахара. Также можно добавить больше овощей, чтобы снизить употребление мяса и сэкономить деньги. Например, нарезанные грибы, сельдерей и болгарский перец хорошо сочетаются с мясным рулетом по вкусу и обогащают блюдо витаминами.

Томатный суп

Хотя классический томатный суп может быть вкусным, его рецепт обычно включает в себя тяжелые ингредиенты, такие как масло и сливки. Эрин Макдональд, диетолог из Калифорнии, рекомендует упростить рецепт, используя консервированные помидоры, жареный болгарский перец, овощной бульон с низким содержанием натрия и свежий базилик. Если вы хотите кремовую текстуру, можете обойтись без сливок и добавить вместо них несладкое кешью-молоко – простая замена, которая сделает ваш суп не только вкусным, но и полезным для фигуры.

Яблочный пирог

Исследования показывают, что многие считают десерт с фруктами более полезным и менее калорийным, чем без них, но на самом деле это часто не так. Это касается и яблочного пирога. Хотя в яблоках есть клетчатка и витамин С, традиционные рецепты пирогов из яблок содержат также масло и сахар, являющийся большим источником калорий. "Я рекомендую просто жарить яблоки с корицей, ванильным экстрактом и лимонным соком", – советует диетолог.

Картофельное пюре

Чтобы сделать меньшее калорийное и более полезное пюре, воспользуйтесь цветной капустой или смесью репы, брюквы, пастернака и моркови. Приготовьте эти овощи на пару, затем разомните их с нежирным легким сливочным сыром, куриным бульоном с низким содержанием натрия и столовой ложкой травяного масла. Диетологи рекомендуют также добавить пармезан или козий сыр для большего вкуса. Не забудьте всыпать чеснок, лук и чабрец, чтобы воспользоваться их антивоспалительными свойствами и усилить вкус.

Перец чили

Перец чили достаточно калорийным блюдом. Чтобы сделать его более полезным, замените жирный белок нежирным, например, курицей или индейкой. Используйте бобовые с низким содержанием натрия и консервированные помидоры, чтобы уменьшить потребление соли. Вместо подачи чили на рисе, попробуйте пареные овощи или рис из цветной капусты. Цветную капусту можно натереть или измельчить, затем обжарить с маслом.

Тыквенный хлеб

Если вы любите выпечку с тыквой, попробуйте рецепт веганского тыквенного хлеба. Здесь вместо яиц используются молотые семена льна, которые полезны для сердца. Даже если вы не хотите менять свой любимый рецепт, можно сделать его более полезным, добавив чашку измельченных цуккини, которые прекрасно сочетаются с тыквой.

Пицца

Пицца может быть здоровее, и для этого не обязательно готовить ее с корочкой из цветной капусты. Диетолог Джессика Фишман Левинсон предлагает использовать нутовую муку, богатую белками, чтобы приготовить блюдо под названием "фарината". Это средиземноморский блинчик из нутовой муки, воды и оливкового масла, который можно выпекать и подавать с начинкой для пиццы.

Жареные овощи

Жареные овощи будут более полезны, если вместо сладких соусов, как коричневый сахар и кленовый сироп, использовать более здоровые варианты, говорит диетолог Эми Горин из Нью-Джерси. Попробуйте жарить морковь и другие овощи в гранатовом соке, содержащем антиоксиданты и придающим приятный вкус. Для любителей пикантного вкуса подойдет обжаривание овощей в оливковом масле и добавление морской соли и трав, таких как розмарин и орегано.

Ранее OBOZ.UA опубликовал продукты, улучшающие память.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.