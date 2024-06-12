Советы экспертов, которые помогут вам бороться с проблемами акне

Вы лечитесь от акне, но прыщи все равно появляются через день? Тогда вам, вероятно, нужно проверить средства по уходу за кожей и свой распорядок дня.

Кроме того, выбрать правильные средства и методы лечения нелегко, ведь каждый день мы видим новую привлекательную рекламу для разных типов кожи, что может вызвать путаницу. Мы собрали несколько советов, как справиться с вашими проблемами с акне.

Умывайтесь дважды в день, используйте мягкое очищающее средство

Для людей, которые подвержены высыпаниям или имеют жирную кожу, никогда не сокращайте время на умывания перед началом дня и во время вечернего ухода за кожей.

Если вы думаете, что выбор дорогостоящего средства для умывания – это безопасный вариант, скажем вам, что это не так. Всегда проверяйте состав и выбирайте мягкое очищающее средство, а не смотрите на цену.

Используйте средства для лечения акне после консультации с врачом

Вы также можете использовать некоторые продукты для борьбы с акне, например:

- продукты, содержащие ретиноиды.

- Перекись бензоила для местного применения, который помогает в борьбе с серьезными акне.

- Средства, содержащие азелаиновую кислоту, поскольку они помогают уменьшить количество высыпаний, а также предотвращают образование шрамов от акне.

Но перед использованием таких средств рекомендуется проконсультироваться с дерматологом и проделать патч-тест.

Выбирайте подходящий увлажняющий крем и регулярно отшелушивайте кожу

Так же, как и средства для умывания, дорогостоящие увлажняющие средства не обязательно могут быть полезны для вас. Знайте свой тип кожи и выбирайте в соответствии с ним.

В частности, легкие увлажняющие средства могут быть хорошим выбором для людей с жирной кожей, поскольку они не заставят кожу выглядеть жирной. Еще один совет – регулярно делать пилинг, ведь он удаляет отмершие клетки кожи, которые могут закупоривать поры.

Выбирайте косметику, которая не забивает поры

Убедитесь, что ваша косметика подходит для кожи. Тем, у кого жирная кожа, следует обратить внимание на безмасляные продукты, поскольку они не добавят больше жира к вашей коже. Также всегда мойте руки перед нанесением средств. Никогда бодрствуйте с макияжем. Говоря о сне, высыпайтесь, чтобы омолодить кожу. Не забывайте о здоровой пище и физической активности.

Ранее OBOZ.UA опубликовал продукты для борьбы с акне.

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