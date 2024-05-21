Советы, которые помогут сохранить здоровье легких

Здоровые легкие поставляют кислород к сердцу и всему организму. Однако, загрязненная окружающая среда, сезонность и постоянные изменения климата заставляют нас прилагать дополнительные усилия для укрепления этого органа.

Что есть, чем заниматься и как именно поддержать здоровье легких. В OBOZ.UA собрали несколько простых советов, которые помогут улучшить работу и увеличить объем легких.

Потребляйте продукты, богатые антиоксидантами

Загрязняющие вещества в воздухе могут оставаться в дыхательных путях, вызывая проблемы с дыханием. Именно антиоксиданты препятствуют образованию свободных радикалов, которые могут нанести вред организму. Получить их можно потребляя куркуму, фрукты и зеленые овощи.

Ежегодная вакцинация

Рекомендуется ежегодно получать прививки от гриппа и пневмонии, для укрепления организма и защиты от этих заболеваний. Регулярные консультации с врачом и периодическое полное обследование организма также важны. Если вовремя выявить проблему, можно принять необходимые меры, укрепив здоровье легких.

Занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца и легких. Во время тренировок сердце и легкие обеспечивают мышцы кислородом, что способствует лучшему кровообращению и повышает общее состояние здоровья. Простые аэробные упражнения, такие как бег, велосипед или плавание, могут значительно улучшить этот процесс.

Бросьте курить

Сигареты чрезвычайно вредны для дыхательных путей. Курение может привести к проблемам с дыханием и серьезным заболеваниям, таким как бронхит и эмфизема. Кроме того, дым сигарет также повреждает клетки легких и способствует накоплению смол, что может привести к раку легких.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие привычки могут ухудшить здоровье легких.

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