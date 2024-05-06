Советы, которых следует придерживаться при укусах насекомых
Летом, когда люди уезжают отдыхать на природу, всегда риск стать жертвой укусов разнообразных вредителей. Некоторые укусы насекомых проходят быстро, очень тяжелые – месяцами.
Укусы насекомых могут не привести к опасным последствиям, но некоторые могут вызвать смертельные инфекции. С очень тяжелыми укусами нужно немедленно обращаться к врачам. Мы подготовили вам информацию, что делать после укусов насекомых и как от них уберечься.
Первое, что нужно сделать после укуса насекомого
Укусы насекомых обычно вызывают зуд, красноту кожи или небольшой отек. Это наблюдается как у детей, так и у взрослых.
В качестве облегчающего средства положите кубик льда или пакет со льдом на покрасневший участок. Промойте место укуса насекомого водой с мылом. Кроме того, для лечения зуда можно приобрести безрецептурные кремы. Но будьте осторожны, не наносите их на открытые участки кожи.
Некоторые укусы насекомых вызывают отек и приводят к образованию навоза
После укусов насекомых используйте антигистаминный крем, чтобы уменьшить отек пораженного участка кожи. Можно нанести пищевую соду и воду, чтобы остановить назойливый зуд.
Алоэ вера, листья базилика и мяты перечной хорошо помогают при укусах насекомых. Антисептические свойства алоэ вера и листьев базилика, а также охлаждающий эффект листьев перечной мяты обеспечивают облегчение.
Укусы пчел болезненны и ядовиты
Жало медоносных пчел болезненно и может быть ядовитыми, пока его не удалят. Помните, что не следует использовать пинцет и не выжимать жало, поскольку это может привести к попаданию большего количества яда.
Используйте пластиковую карту или что-нибудь подобное, чтобы удалить жало. Немедленно промойте место укуса водой с мылом и приложите алоэ вера. В случае множественных укусов обратитесь за помощью.
Когда следует обратиться к врачу после укуса насекомого?
Несмотря на то что укусы насекомых являются распространенным явлением, не следует игнорировать многочисленные укусы или места укусов насекомых.
Если насекомое укусило рот, шею или ухо, и отек не проходит, обратитесь за медицинской помощью. Некоторые укусы насекомых могут привести к выделению навоза, поэтому в таком случае рекомендуется обратиться к врачу.
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