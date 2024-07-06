Советы по похудению от экспертов реалити-сериала 'Моя диета лучше вашей'

Премьера нового реалити-сериала ABC "Моя диета лучше твоей" состоялась в начале января 2016 года. В шоу звездные эксперты по похудению объединяются с участником, который обязуется похудеть по уникальной диете и плану фитнеса своего тренера.

Все тренеры имеют в своем рукаве массу полезных трюков для похудения. Больше о методах похудения каждого эксперта и советов, которые лучше всего соответствуют вашему образу жизни и целям, пишет издание eatthis.com.

Шон Ти – американский фитнес-тренер, ведущий этой программы. Он наиболее известен своими домашними фитнес-программами для взрослых и детей. Шон не верит в скорые решения и подчеркивает, что потеря веса – это постоянное изменение образа жизни. Однако с помощью приведенных ниже советов он говорит, что вы почти сразу начнете выглядеть и чувствовать себя лучше.

Пейте больше воды

"Откажитесь от сладких напитков, газированных напитков, соков и особенно алкоголя. Эти напитки приводят к увеличению веса, вздутию живота и накоплению лишних килограммов. Просто заменив воду калорийными напитками, вы увидите мгновенные изменения и похудеете. Со временем, если вам покажется, что вода надоест, добавьте в нее кусочки лимона, лайма, апельсина, мяты или огурца", – советует Шон.

Меньше сидите

"Если мы сможем меньше сидеть и больше ходить, можно добиться больших физических улучшений. К счастью, есть так много способов больше двигаться в течение дня: поднимитесь по лестнице, припаркуйте машину подальше от пункта назначения, возьмите стоячий стол или ходите, разговаривая по телефону, и старайтесь делать 10 000 шагов каждый день", – отмечает тренер.

Откажитесь от сладкого

"Попытайтесь сократить потребление сахара. Это означает не только сокращение потребления печенья и мороженого, но и сканирование пищевых этикеток продуктов, даже не имеющих сладкого вкуса. Сахар содержится даже в беконе", – говорит Шон.

Сделайте селфи

"Сфотографируйтесь обнаженными или в купальнике. Не волнуйтесь, вы не должны никому его показывать, но используйте это фото как ежедневное напоминание о своих целях", – отмечает тренер.

Иногда ешьте вне дома

Хотя постоянное питание вне дома не является идеальным вариантом, когда вы пытаетесь похудеть, для вашего психического здоровья и дальнейшего успеха в похудении важно, чтобы вы действительно наслаждались этим опытом, когда решите побаловать себя. "Когда едите вне дома, сделайте это особым событием, не торопитесь и наслаждайтесь", – говорит создатель "Дикой диеты" Адель Джеймс.

Наполните холодильник

"Ешьте из своего холодильника. Откажитесь от обработанных упакованных продуктов и пробуйте свежие продукты, которые недавно были живыми и здоровыми", – советует Джеймс.

Не считайте калории

"Не считайте калории. Не обращайте внимания на пищевую ценность. Прочитайте ингредиенты и убедитесь, что вы едите настоящую пищу. Не покупайте маркетинговый ажиотаж, покупайте ингредиенты", – говорит Джеймс.

Пропустите силовые тренировки

"Не тратьте время на сгибание бицепса и тренировку пресса. Сжигайте больше калорий за меньшее время с помощью интенсивных тренировок. После 60-секундной разминки выполните 20 секунд высокоинтенсивной кардиотренировки, а затем 10 секунд отдыха. Повторите эту схему 10 раз, уделите 60 секунд охлаждению. Самое важное – каждый день потеть, и делать то, что ты любишь", – отмечает Джеймс.

Спите больше

Правильный ночной отдых может ускорить вашу потерю веса. Когда вы не высыпаетесь, уровень гормона лептина падает, что повышает аппетит. Этот всплеск аппетита делает комфортную пищу более привлекательной, что может сорвать усилия по похудению. Эксперты советуют спать от 6 до 8 часов в сутки.

Замените вилки на палочки

Несмотря на то что это далеко не традиционно, замена вилки палочками является простым способом замедлить процесс еды. Вашему мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы зарегистрировать, сыты ли вы, а использование вилки – это простой способ перегрузить желудок.

Купите голубую тарелку

Знаете ли вы, что цвет ваших обеденных тарелок или кухни может влиять на ваше поведение? Исследователи предполагают, что еда из синих тарелок может сдерживать аппетит, поскольку этот цвет редко встречается в природе.

Прекратите перекусывать

В отличие от многих других экспертов в теме "Моя диета лучше твоей", эксперт по здоровью Йованка Сиарес говорит, что перекус – это не похудение. "Ешьте три раза в день без перекусов. Еда - это быстро сжигаемое топливо, поэтому иметь постоянный доступ к топливу означает что ваше тело будет сжигать топливо из пищи вместо накопленного жира", – добавляет эксперт.

Двигайтесь после еды

Сиарес советует 10-минутную неторопливую прогулку после каждого еды. Это стимулирует пищеварение и поддерживает высокий уровень метаболизма в течение дня.

Ешьте горькую пищу

Горькая пища, как огурцы, листовая капуста, шпинат и цуккини, посылает вашему телу сигнал о том, что оно сыто. Употребление их каждый день поможет вам потреблять меньше калорий и впоследствии похудеть.

График

Ешьте только с 9 утра до 18:30. Вы не только избавитесь от привычки перекусывать поздно вечером, но и минимизируете вред от некоторых не очень полезных блюд, которые вы потребляете в течение дня.

Стол-тарелка-стул

Возьмите правило, что вы будете есть только тогда, когда у вас есть эти три вещи. Это естественным образом поможет вам меньше есть и больше наслаждаться едой. Это значит, что вы больше не будете есть, стоя в холодильнике, лежа на диване или работая за компьютером.

Ешьте белок

Сначала выберите белок, а затем стройте еду вокруг него. Вы должны выбрать рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты, фасоль, орехи или семена, а затем планировать овощи и фрукты вокруг этого.

Пейте нектар богов

Чтобы похудеть, когда у вас ограниченное время, нужно иметь в своем арсенале несколько быстрых питательных рецептов. Специалисты предлагают подзарядиться после тренировки своим любимым протеиновым коктейлем. Его приготовление занимает менее пяти минут и содержит идеальное соотношение белков и углеводов для восстановления. Вот как это сделать:

Ингредиенты:

1 мерная ложка натурального белкового порошка

1 стакан замороженных бананов

1/2 стакана замороженной черники

1 стакан миндального молока

Ранее OBOZ.UA опубликовал 5 здоровых привычек для похудения.

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