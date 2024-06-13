Как похудеть и набрать мышечную массу: 5 здоровых привычек

Наращивание мышц и похудение может быть нелегким делом. Достижение обеих целей одновременно требует дисциплины, последовательности и упорного труда. Eatthis рассказал, что однако, какими бы суровыми ни были ваши тренировки, без правильного питания и здоровых пищевых привычек ваши усилия могут оказаться напрасными.

1. Увеличьте частоту приемов пищи

Вопреки распространенному мнению, более частые приемы пищи на самом деле могут способствовать достижению ваших целей в похудении. Избегайте пропуска завтрака, так как это может привести к перееданию в течение дня. Зарегистрированный диетолог Бланка Гарсия объясняет, что потребление меньших по объему и частым приемам пищи помогает поддерживать организм в равновесии, постоянно получая необходимые питательные вещества для того, чтобы оставаться на правильном пути.

2. Занимайтесь домашним приготовлением пищи

Возьмите за привычку готовить еду дома. Такая практика уменьшает зависимость от нездоровой пищи из ресторанов или фаст-фудов. Люди, которые чаще готовят, имеют более здоровые пищевые привычки, потребляют меньше калорий и теряют больше веса.

3. Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой

Одним из важнейших питательных веществ, поддерживающим общее состояние здоровья и способствующим похудению, является клетчатка. Кроме того, что клетчатка способствует ощущению сытости и пищеварению, она играет ключевую роль в управлении весом. Она замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, эффективно уменьшая тягу к пище и предотвращая переедание.

4. Избегайте обработанных продуктов

Важным шагом на пути к оптимальному здоровью является сведение к минимуму или исключение из рациона ультраобработанных продуктов. Эти продукты, часто встречающиеся в промышленном производстве продуктов, содержат ингредиенты, способствующие увеличению веса и повышающие риск хронических заболеваний. Такие ингредиенты, как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, гидрогенизированные растительные масла, эмульгаторы и ароматизаторы, часто встречаются в ультрапереработанных продуктах.

5. Употребляйте растительные белки

Чтобы поддержать как похудение, так и набор мышечной массы, отдайте предпочтение растительным источникам белка в своем рационе. Бобовые, соевые продукты, киноа, сейтан, орехи и семена – отличные варианты, богатые растительным белоком. Растительные белки содержат необходимые аминокислоты, служащие строительным материалом для роста тканей, в том числе мышц.

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