Как похудеть на 5 килограммов в месяц: эффективные советы от людей, которые смогли сделать это

Похудение – это личный путь, требующий индивидуального подхода. Вот почему некоторые люди ищут успешные истории похудения, поскольку они могут дать полезные советы. По словам Eatthis, каждый человек имеет уникальную систему, поэтому то, что работает для одного, может быть неэффективным для другого.

1. Ешьте больше цельных продуктов и меньше обработанных

Ешьте больше натуральных продуктов, минимизируя потребление обработанных в обратно пропорциональном соотношении. Это означает, что вы употребляете питательные продукты с большим количеством клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые наполняют вас естественным образом. Избегая добавленных жиров, сахара, соли и консервантов, содержащихся в обработанных продуктах, вы не только подпитываете свой метаболизм, но и предотвращаете проблемы с потерей веса, вызванные воспалением.

2. Приготовление здоровой домашней еды

Когда вы готовите еду дома, вы гарантируете, что она соответствует вашим амбициям по весу тела, поскольку вы можете манипулировать всеми ингредиентами, участвующими в ее приготовлении. В отличие от ресторанов, где могут подавать, казалось бы, здоровые блюда с невидимыми калорийными соусами или слишком большим количеством подсолнечного масла, тяжелые ингредиенты, такие как сыр, масло и соль, могут отталкивать от чрезмерного употребления, поскольку они находятся под вашим полным контролем. Проверяя, что входит в состав каждого блюда перед тем, как его съесть, вы не будете испытывать усталости от огромных раздутых желудков, что является жизненно важным аспектом для тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов.

3. Приоритетность приготовления пищи

Фактор удобства гарантирует, что заранее приготовленная еда всегда будет под рукой тогда, когда она вам больше всего нужна. Не считая того, импульсивные перекусы и выбор высококалорийных товаров могут существенно усложнить процесс похудения. Если у вас есть заранее приготовленные блюда и закуски, легко доступные для всех, кто находится в пределах досягаемости, это означает, что вы не можете ошибиться с выбором.

4. Включение силовых тренировок и тяжелой атлетики

Вопреки распространенному мнению, силовые тренировки – отличный способ похудеть. Повышение скорости метаболизма за счет наращивания сухой мышечной массы позволяет сжигать больше калорий даже в покое. Поскольку мышцы имеют большую плотность по сравнению с жиром, ваше тело испытывает метаморфоз, которые делают его подтянутым и меньшим по размеру.

5. Отслеживание потребления пищи

Для людей, преследующих эту цель, отслеживание того, что они едят, оказывается очень полезным инструментом, когда речь идет о потере килограммов. Научно доказано, что запись всего, что входит в рацион, помогает человеку взять на себя ответственность за свои пищевые привычки лучше, чем любой другой существующий метод. Несколько исследований показали, что люди, которые следят за питанием, как правило, теряют вдвое большее значение по сравнению с теми, кто вообще не следит за своим потреблением.

6. Поиск наилучшего режима тренировок

Разница между эффективным похудением и тренировкой заключается в персонализации на основе уровня физической подготовки, предпочтений и образа жизни. Лучшим выбором будет участие в мероприятиях, которые позволят вам продолжать делать их годами, избегая скуки от отсутствия разнообразия, поскольку если это кажется тяжелым или скучным, то мало шансов, что мы будем продолжать выполнять такие упражнения в течение длительного времени.

7. Проходить 5 километров

Чтобы избавиться от лишних килограммов, вы можете добавить ежедневную пятикилометровую прогулку к своим регулярным занятиям. Помимо физических преимуществ, ходьба щадящая для суставов и способствует психологическому покою. Такие прогулки прервут привычку к длительному сиденью, сожгут несколько калорий и в общем приведут к более здоровому пищевому поведению, способствующему похудению.

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