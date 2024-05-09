Совместное мытье: метод очистки волос, о котором следует знать

Вы часто слышали термин "общая мойка", но не знаете, что он означает. Ко-вошинг – это метод очищения волос, заменяющий шампунь кондиционером.

В этом методе кондиционер является единственным средством, которое используется для очищения и увлажнения волос. Мы расскажем вам больше об этом новом тренде красоты.

Преимущества

Регулярное использование шампуня может эффективно избавиться от грязи, но традиционные шампуни содержат сульфаты, которые могут лишить волосы природных масел. Со временем это может сделать ваши волосы вьющимися и сухими.

Когда вы моете голову, используя кондиционер вместо шампуня, вы все равно очищаете кожу головы от грязи, но с дополнительным преимуществом увлажняете кожу головы и волосы во время этого процесса.

Советы по выбору правильного кондиционера для совместного мытья

Большинство кондиционеров содержат силиконы – ингредиент, который со временем может отягощать волосы и делать его вялыми. Спирт и полимеры также являются двумя другими соединениями, которых следует избегать.

Чтобы сделать все возможное, проверьте на этикетке наличие увлажнителей, таких как мед и глицерин, удерживающие влагу. Соевый белок, масло ши и алоэ вера – вот некоторые ингредиенты, которые полезны для волос.

Значит ли это, что вы должны полностью прекратить мыть голову?

Даже после того, как вы перейдете на совместную мойку, вам нужно будет мыть голову очищающим шампунем по меньшей мере раз в месяц. Это помогает устранить накопление продуктов и предотвращает чрезмерную жирность.

Если вы чувствуете, что волосы отягощаются раньше, используйте очищающий шампунь каждые две недели или чередуйте совместное мытье с шампунем.

Способ мытья

Сначала намочите волосы и обильно нанесите кондиционер. Теперь потрите кожу головы скрабом, чтобы удалить грязь и пот. Нанесите второй слой кондиционера на кончики и двигайтесь к середине волос. Тщательно промойте голову, чтобы смыть средство.

Повторяйте процедуру дважды в неделю, если у вас нормальные волосы. Однако, если у вас повреждены волосы, вам следует делать это чаще.

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