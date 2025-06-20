Спасены три жизни: во Львове 16-летний юноша, который погиб в ДТП, стал посмертным донором. Фото

Во Львове 16-летний парень, погибший в результате ужасного ДТП, стал посмертным донором. Он подарил шанс на жизнь сразу трем людям.

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Об этом сообщает Украинский центр трансплант-координации. Парень попал в ДТП и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Медики боролись до последнего, но на третьи сутки после аварии мозговая смерть стала неотвратимой. В этот момент, несмотря на невероятную боль потери, семья юноши приняла тяжелое, но очень мужественное решение - дать согласие на донорство.

И именно благодаря этому решению шанс на новую жизнь получили три человека.

15-летняя Диана, которая годами жила между больницами и гемодиализом, впервые может выпить стакан воды без страха за собственное здоровье. Ее почки давно не работали. Первая трансплантация, к сожалению, не прижилась. Но теперь все иначе - новая почка уже работает, и медики надеются, что на этот раз ее организм не оттолкнет орган.

4-летний Тихон из Днепра тоже стал одним из тех, кому подарили будущее. Маленький мальчик почти всю жизнь провел с диализом и катетером в животе. Бассейн, движение, свобода - все это было недостижимым. Но теперь его мечта наконец ближе, чем когда-либо: врачи сделали трансплантацию, и теперь он может дышать свободнее - и жить как обычный ребенок.

А еще одна частичка донора - печень - досталась 31-летней женщине. Из-за аутоиммунного заболевания она оказалась на грани жизни и смерти. Теперь, после операции, она восстанавливается и уже чувствует, как ее тело постепенно возвращается к жизни.

Диана и Тихон уже вернулись домой.

"Светлая память донору, соболезнования его семье и благодарность за непростое, но важное решение", - добавили медики.

Напомним, в марте OBOZ.UA рассказывал, как 48-летний мужчина из Тернопольщины стал посмертным донором и спас трех человек.

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