Специалисты назвали 10 лучших перекусов для людей с диабетом

На протяжении всей жизни мы часто слышим, что правильное питание – залог сохранения красоты и здоровья. Поспорить с этим сложно. Но для некоторых людей составление и контроль рациона – не просто полезный совет, а настоящая жизненная необходимость. Речь идет о тех, кто живет с диабетом – серьезным заболеванием, при котором поджелудочная железа либо совсем не производит инсулина, либо организм перестает реагировать на него эффективно.

В течение дня мы едим не только на завтрак, обед или ужин, но и любим перекусы. Именно они бывают иногда вредными. Издание Healthline подготовило подборку полезных продуктов, которые пригодятся людям с диабетом.

Яйца – хороший источник белка, который необходим любому человеку. При заболевании диабетом этот продукт является прекрасным перекусом, поскольку предотвращает высокий уровень глюкозы в крови после еды. Кроме того, потребление яиц дает долгое ощущение сытости, что снижает риск избыточного веса и сердечных заболеваний.

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Если вам не нравятся обычные яйца, попробуйте добавить к ним овощи и запекайте в форме кексов. Таким образом, вы не только снизите уровень глюкозы, но и пополните запас клетчатки.

Высокое содержание клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот делает авокадо полезным для людей с диабетом. Одно из исследований показало, что у лиц, регулярно включающих его в рацион, наблюдается значительное улучшение уровня сахара в крови. Следует заметить, что авокадо очень калорийны, так что перегружать ими свое питание тоже не стоит.

Выбирая для перекуса ягоды, вы помогаете работе организма. Исследования доказали, что они могут уменьшать воспаление и предотвращают повреждение клеток поджелудочной железы. Кроме того, ягоды содержат клетчатку, которая замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара после еды.

Йогурт может помочь в снижении глюкозы. По свидетельству ученых, это происходит за счет пробиотиков, улучшающих способность организма усваивать продукты, содержащие сахар. К примеру, греческий йогурт является источником белка, поэтому вы можете добавить к нему ягод и получить полезный перекус.

Хумус – это сливочная паста из нута. Обычно он хорош с овощами. Это сочетание содержит витамины, минералы и клетчатку. В ходе эксперимента было установлено, что у участников, потреблявших в пищу не менее 28 г хумуса уровень сахара и инсулина был в четыре раза ниже тех, кто ел белый хлеб.

Миндаль очень питателен и удобен для перекуса. Он содержит витамины и минералы, а также марганец, магний и рибофлавин. Одно из исследований подтвердило, что регулярное потребление миндаля способно снижать уровень сахара в крови на длительный срок. Это может быть связано с содержанием клетчатки, белка и полезных жиров.

Кроме того, миндаль полезен для здоровья сердца за счет способности снижать холестерин и контролировать вес, что, в свою очередь, является важным фактором профилактики и лечения диабета II типа.

За счет содержания витаминов, минералов и белка творог помогает регулировать уровень глюкозы. Так, один эксперимент показал, что у мужчин, которые съедали 25 г творога с 50 г сахара, уровень глюкозы снизился на 38 % по сравнению с теми, кто потреблял только сахар.

Для улучшения вкуса и получения большей пользы добавьте в творог фрукты или овощи.

Если выбрать крекеры из цельнозерновой, а не рафинированной муки и добавить к ним сыр, получим отличную закуску. Хотя крекер может содержать углеводы, но клетчатка и жир в сыре будут предотвращать повышение уровня сахара в крови.

Исследования показали, что жир из молочных продуктов может замедлять переваривание углеводов, снизить уровень инсулина и способствует выработке гормонов, снижающих уровень сахара.

Тунец обогащен омега-3 жирными кислотами, которые способны уменьшать воспаление и улучшать контроль за уровнем сахара в крови, кроме того, содержит полезный белок. Чтобы получить питательный перекус, добавьте к тунцу овощи, творог или йогурт.

Поскольку фасоль обогащена белком и клетчаткой, она является хорошим перекусом для людей с диабетом и поможет предотвратить резкие скачки сахара в крови и снизить инсулин после еды. Среди участников эксперимента у 12 человек, потреблявших черную фасоль, уровень инсулина снизился на 33%.

Для приготовления салата добавьте к фасоли лук, перец или другие полезные овощи и приготовьте соус.

Не всем известно, однако попкорн – полезная цельнозерновая закуска. Людям с диабетом она может пригодиться из-за низкой калорийности, что поможет контролировать вес. Поскольку предлагаемые производителями виды попкорна обычно содержат слишком много соли и трансжиров, лучше приготовить его самостоятельно.

Сбалансированное питание играет немаловажную роль в жизни каждого. Люди, живущие с диабетом, вынуждены постоянно контролировать приемы пищи и перекусы. К счастью, нам по силам сбалансировать свой рацион таким образом, чтобы в организм попадали только полезные и питательные продукты, которые помогут поддержать организм и сохранить здоровье.

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