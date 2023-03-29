Специалисты назвали простые способы облегчить симптомы стоматита

С детства мы знаем о необходимости качественного ухода за полостью рта, поскольку это надежный способ уберечь зубы и десна здоровыми. Однако иногда даже при правильной заботе под влиянием различных причин могут развиваться неприятные стоматологические проблемы. Одной из наиболее распространенных является стоматит – воспалительное заболевание слизистой рта.

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Язвы во рту могут быть достаточно болезненными, а повторяющиеся стоматиты затрудняют общение или прием пищи и значительно снижают качество жизни. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал о причинах стоматита и способах от него избавиться.

Стоматит начинается с незначительного покалывания и быстро прогрессирует до болезненных язв, обычно появляющихся на внутренней стороне губ и щек, сбоку языка и деснах. Как правило, высыпания самостоятельно проходят в течение нескольких недель, однако они доставляют сильный дискомфорт, поэтому большинство ищет способы облегчить боль и ускорить процесс заживления.

Что вызывает стоматит?

Единственной причины, что к нему приводит, не существует, однако среди основных специалисты Mayo Clinic называют следующие:

Травмирование слизистой оболочки полости рта вследствие стоматологической процедуры, чрезмерной чистки зубов или случайного прикуса;

Аллергическая реакция на некоторые бактерии во рту;

Пищевая непереносимость некоторых продуктов, например яиц, кофе, соленой и кислой пищи;

Недостаток витамина В12, железа, фолиевой кислоты и цинка в организме;

Некоторые вещества в зубных пастах или ополаскивателях;

Гормональные нарушения или стресс;

Наличие в организме бактерии Helicobacter Pylori.

Кроме того, стоматит может возникать при наличии некоторых сопутствующих заболеваний, таких как целиакия, воспалительные состояния кишечника, ВИЧ/СПИД или неисправная иммунная система, которая атакует собственные здоровые клетки.

Как предотвратить стоматит?

Любое заболевание легче предотвратить, и стоматит – не исключение. Если вы подвержены рецидивам, необходимо пересмотреть свой образ жизни и следовать определенным советам врачей.

Сбалансируйте рацион. Недостаток питательных веществ приводит к снижению защитных сил и повышению риска заболеваний. Поэтому необходимо получать из пищи максимальное количество витаминов и минералов, необходимых для полноценного функционирования организма.

В то же время старайтесь избегать продуктов, которые травмируют слизистую оболочку полости рта или вызывают раздражение. Это могут быть чипсы, орехи, специи и т.п. Кроме того, сведите к минимуму пищевые аллергены.

Соблюдайте гигиену полости рта. Регулярная чистка зубов утром и вечером, ополаскивание рта после приема пищи и использование зубной нити помогут удерживать зубы и десна здоровыми и предотвращать размножение бактерий. Используйте мягкую щетку и избегайте зубных паст или ополаскивателей, содержащих вредные вещества, например лаурилсульфат натрия.

Если вы носите брекеты или зубные протезы регулярно очищайте их и проконсультируйтесь со стоматологом о предотвращении травм ротовой полости.

Избегайте стресса. Если вы заметили, что стресс оказывает губительное влияние на организм и вызывает снижение иммунитета, найдите действенный способ борьбы с ним. Для успокоения используйте то, что подходит именно вам, например, танцы, медитацию или плавание.

Как лечить стоматит?

Если предотвратить стоматит не удалось, то следует помнить, что лечением любой болезни должен заниматься специалист, однако облегчить свое состояние и ускорить выздоровление можно и самостоятельно. Так, издание VeryWellHealth предложило простые и действенные способы.

Соль и сода. Исследования свидетельствуют, что простые вещества, которые есть на каждой кухне, помогают заживлению за счет снижения уровня кислоты в полости рта. Это способно создать среду, усложняющую размножение бактерий.

Для лечения используйте солевой раствор для полоскания, растворив в стакане теплой воды 1 чайную ложку соли, или приготовьте пасту из соды и небольшого количества воды и прикладывайте к язвам несколько раз в день.

Перекись водорода. Может оградить от попадания бактерий в раны. Для этого смешайте равные части перекиси водорода и обычной воды, нанесите на ватный тампон и прикладывайте к язвам, избегая глотания.

Яблоневый уксус. Этот продукт оказывает антибактериальное действие и может помочь при стоматите. Для полоскания растворите одну чайную ложку уксуса в стакане воды. Следует отметить, что кислота может повреждать зубную эмаль, поэтому использовать этот способ следует только раз в день.

Квасцы. Эта пищевая добавка используется не только в кулинарии. Ученые отмечают эффективность использования квасцов при лечении афтозного стоматита.

Для уменьшения размера раны и облегчения боли следует приготовить густую пасту из квасцов и воды и наносить на язву не менее чем на минуту несколько раз в день до заживления.

Мед. По мнению ученых, мед оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, поэтому может уменьшить покраснение и язвы, а также предотвратить присоединение вторичной инфекции. Для облегчения прикладывайте мед прямо к ране несколько раз в день.

Молоко магнезии. Этот безрецептурный препарат содержит гидроксид магния. Согласно исследованию, он может уменьшить боль и предотвратить раздражение, нейтрализуя кислоту в полости рта и обволакивая язву.

Как видим, простые средства для облегчения боли и воспаления можно найти дома, однако если ваше состояние не улучшается, не стоит медлить с походом к врачу. В зависимости от первопричины он сможет назначить действенные противовирусные, антибактериальные, антигистаминные препараты или кортикостероиды, а такая терапия уже нуждается в контроле специалиста.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о нюансах ежедневного ухода за полостью рта. Специалист отметил, что нельзя обходить гигиеной десна и язык, а также отметил необходимость регулярной профессиональной чистки зубов.