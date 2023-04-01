Специалисты назвали способы облегчения боли и снятия отеков ног

Современная жизнь требует от большинства людей быстрого ритма, работоспособности и высокой стрессоустойчивости. Однако даже в таких условиях мы часто вынуждены проводить целый день, сидя на одном месте, или отказываться от регулярной физической активности. В безумном ритме мы иногда пренебрегаем сигналами нашего организма о необходимости полноценного отдыха. Больше всего от этого могут страдать наши ноги. Поэтому достаточно часто после рабочего дня мы жалуемся на боль или отеки.

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Иногда такие ощущения бывают временными и вызванными понятными причинами, например, двойной нагрузкой во время беременности. Однако если жалобы не проходят или ужесточаются, следует обратить на это должное внимание. Ортопед Джорданна Ботек рассказала изданию Cleveland Clinic, как облегчить боль в ногах и снять отеки.

Что вызывает отеки?

К боли в ногах или отекам могут приводить серьезные проблемы в организме. Как правило, это происходит, когда организм задерживает излишнюю жидкость. К основным провоцирующим факторам могут относиться:

Избыточный вес и пассивный образ жизни;

Заболевания почек, сердечной системы, вен или печени;

Беременность;

Травмы ног или неудобная обувь.

Как бороться с отеками?

Хотя главной задачей является установить основную причину и устранить ее, можно попытаться облегчить симптомы самостоятельно.

Высота

Самый простой способ снять отек – это поднять ноги выше уровня сердца. Таким образом, вы улучшите кровообращение и сможете наладить отток от стоп и голени лишней жидкости.

Если вы начали подмечать неприятные ощущения в ногах после рабочего дня, выработайте ежедневную привычку практиковать этот способ. Просто положите ноги на подушку или скрученное одеяло и отдохните в течение некоторого времени для облегчения боли и снятия отека.

Питьевой режим

Наш организм может удерживать влагу, если считает, что жидкость может скоро закончиться, а это, в свою очередь, приводит к отекам. Соблюдение оптимального питьевого режима поможет избежать проблемы.

Кроме того, по словам врача Ботека, достаточное количество воды способно выводить лишнее количество соли и других пищевых отходов из организма.

Сбалансированное питание

Отеки ног могут являться сигналом о дефиците магния в организме. В таком случае помочь может правильное питание. Для пополнения запаса минерала регулярно добавляйте в рацион цельнозерновые продукты, обогащенные клетчаткой, орехи и семена, шпинат, бобовые, нежирные молочные продукты и т.д.

Если обогатить организм из пищевых продуктов не удается, проконсультируйтесь с врачом по поводу назначения добавок магния, но заметьте, что с ними следует быть осторожными людям с проблемами с сердцем или почками.

Компрессионные носки

Специальные чулки и носки мягко сжимают ваши ноги, улучшая кровообращение. Это может помочь избавиться от лишней жидкости и свести боль и отеки к минимуму.

Выбор компрессионного белья достаточно широк и рассчитан на разный вес. Купить его можно в аптеке или заказать в сети. Для облегчения симптомов важно правильно подобрать размер, который вам подходит и будет иметь лечебный эффект.

Кроме указанных способов, уменьшить отеки и предотвратить боль может пересмотр образа собственной жизни. Так, регулярные физические упражнения или избавление от избыточного веса могут разгрузить ваши ноги и улучшить общее состояние здоровья, а ограничение потребления соли и углеводов будет предотвращать задержку жидкости в организме.

Для достижения лучшего эффекта врач Ботек советует воспользоваться несколькими способами одновременно, например, одевать компрессионные носки во время выполнения упражнений, а затем отдыхать с поднятыми ногами.

Боль и отеки в ногах – неприятные ощущения, влияющие на качество нашей жизни. И хотя мы не всегда можем изменить условия труда или полноценно отдыхать, каждому по силам соблюдать простые ежедневные правила, которые помогут снизить нагрузку на ноги, улучшат кровообращение и выведут излишнюю жидкость из организма.

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