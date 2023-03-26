Лимон и даже кофе: специалисты посоветовали, как улучшить естественный рост волос

Каждый человек стремится быть здоровым и красивым. Густые и ухоженные волосы – предмет особой гордости как для женщин, так и для мужчин, поэтому заботе о них мы уделяем много усилий и времени. К сожалению, под влиянием внешних факторов или некоторых нарушений в организме волосы могут терять блеск, сечься или даже выпадать.

Видео дня

Выпадение может быть вызвано генетикой, дисбалансом гормонов или аутоиммунными заболеваниями, на которые мы не способны влиять. Однако есть простые способы, которые могут помочь здоровью и красоте волос. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и назвал некоторые из них.

Выпадение волос обычно проявляется с годами, но может возникнуть даже у ребенка. Для действенного лечения необходимо установить причину, которая приводит к нему, и устранить ее. В то же время, вы можете воспользоваться советами специалистов и помочь сохранить свою прическу.

Регулярный массаж головы способствует росту волос и влияет на его толщину. Ученые утверждают, что это происходит благодаря улучшению кровотока в области волосяных фолликулов. Кроме того, массаж кожи головы избавляет от напряжения и стресса, которые могут быть причиной потери волос.

Регулярное потребление в пищу омега-жирных кислот помогает правильной работе систем организма и повышает иммунитет. Это возможно благодаря высокому содержанию питательных веществ. Кроме того, они помогают улучшить густоту и диаметр волос, а также предотвращают их выпадение.

Использование в уходе за волосами натурального масла поможет в питании и увлажнении. Так, кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, способную проникать в стержень волоса и уменьшать потерю белка. Кроме того, исследования доказали, что оно помогает обогатить микробиом кожи головы и оздоровить волосяные фолликулы.

Алоэ вера содержит витамины А, В, С и фолиевую кислоту, которая способствует регенерации и росту клеток. Именно поэтому оно является лучшим средством для увлажнения, очищения, укрепления и восстановления волосяных фолликулов и предотвращения образования перхоти.

Для лучшего эффекта можно наносить чистый продукт на кожу головы несколько раз в неделю или пользоваться шампунями и бальзамами, содержащими его.

Яйца – простой и действенный способ предотвратить потерю волос. Употребление яиц в пищу обогатит организм железом, натрием и лектином, необходимыми для вашей прически. Кроме того, их можно использовать как косметическое средство. Так, яичные желтки помогают восстановить ломкие волосы, регулируя жирность кожи головы, а яичная маска увлажняет и питает, предотвращая повреждение.

Лимонный сок или масло одинаково положительно влияют на волосы, стимулируя их рост, улучшая качество и сохраняя здоровье кожи головы. Можно наносить сок лимона на кожу головы за 15 минут до мытья или использовать масло для массажа или маски.

Кофе может быть не только любимым напитком, но и действенным средством по уходу за волосами. Благодаря имеющимся в составе фитостеролам кофе выводит токсины из кожи головы и способствует циркуляции крови. Кроме того, кофеин делает волосы гладкими и блестящими, а также способен предотвращать преждевременную седину у мужчин и женщин.

Назначение лекарства для укрепления волос всегда должно быть согласовано с врачом. Однако прием некоторых добавок, например вивискала, биотина или поливитаминных комплексов, может способствовать более быстрому росту волос. Активные ингредиенты препаратов укрепляют имеющиеся клетки и регенерируют выработку новых. Следует отметить, что для достижения эффекта может потребоваться длительный прием указанных средств.

Как видим, существует множество простых способов, которые могут помочь восстановить поврежденные волосы и способствовать их росту. В то же время, несмотря на существование некоторых причин, которые могут привести к выпадению, обычно для здоровой и красивой прически достаточно наладить режим труда и отдыха, избегать стресса и обезвоживания и сбалансировать ежедневный рацион.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о возможных последствиях коронавируса. Ученые предполагают, что COVID-19 может ухудшать микроциркуляцию и питание фолликулов и вызвать преждевременное выпадение волос.