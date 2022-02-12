Специалисты рассказали, какие витамины нужно пить зимой

Ни для кого не секрет, что зимой защитные силы организма получают повышенную нагрузку, поскольку человека отовсюду атакуют вирусы и бактерии. И хотя простуда может поразить в любое время, зимней порой заболеваемость растет. Сбалансированный рацион и умеренная физическая активность помогут закалить организм, но без пополнения запасов витаминов тоже не обойтись. Цинк, пробиотики и некоторые витамины особенно важны в холодный период.

Большинство полезных веществ мы получаем из пищи, но иногда их запас недостаточен и возникает потребность в потреблении добавок. Издание Single Care рассказало, что может помочь организму в противодействии сезонным заболеваниям.

Цинк незаменим в период распространения острых респираторных заболеваний, поскольку может противостоять вирусам и бактериям. Это связано с его способностью участвовать в продуцировании антител.

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Большая часть иммунной системы находится в кишечнике, поэтому его правильная работа очень важна для общего здоровья. Пробиотики улучшают микрофлору и заселяют кишечник полезными бактериями, которые помогают поддерживать пищеварение и способствуют повышению защитных сил организма.

Общеизвестно, что витамин С является антиоксидантом, противодействующим отрицательному окислительному воздействию свободных радикалов. Кроме того, он имеет значительные противовоспалительные свойства, помогающие противостоять вирусам и укреплять иммунитет.

Поскольку наш организм не производит витамина С, очень важно получать его в виде добавок или из пищи, например потребляя цитрусовые, клубнику или брокколи.

Водорастворимые витамины группы В оказывают положительное влияние на организм в любое время года. Так, они улучшают настроение, успокаивают нервную систему, ускоряют обновление клеток и т.д. Кроме того, они повышают иммунитет и защищают вас от болезней и зимней хандры.

Большинство считает, что польза витамина D только в усвоении кальция для укрепления костной системы. Однако исследования доказали, что он обладает иммуномодулирующими свойствами. Пополнить запас витамина мы можем из еды и солнца. Поскольку зимой большинство людей не получают достаточного количества солнечных лучей, следует рассмотреть возможность дополнительного приема витамина D.

Заботиться о здоровье необходимо постоянно, однако соблюдение простых советов врачей поможет укрепить иммунитет и снизить риск сезонных заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о пользе витамина В12. Специалисты отметили, что недостаток витамина может повысить риск сердечных и инфекционных заболеваний.