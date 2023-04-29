Специалисты рассказали о натуральных способах отбеливания зубов

Здоровая и красивая улыбка – повод для гордости и уверенности в себе. Каждый из нас понимает необходимость тщательного ухода за полостью рта и профилактики стоматологических заболеваний. Однако иногда даже при отсутствии серьезных проблем с зубами их цвет кажется недостаточно белоснежным. Это обстоятельство многих огорчает и заставляет смущаться.

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Часто цвет зубной эмали обусловлен генетически, но в некоторых случаях он зависит от образа жизни и может изменяться. Ссылаясь на мнения специалистов в стоматологической отрасли, издание GoodtoKnow опубликовало подборку натуральных способов отбелить зубы.

Причины, приводящие к изменению цвета зубной эмали, могут быть разными. Так, она может терять белизну с возрастом, при соблюдении определенной диеты или в результате чрезмерной чистки. Кроме того, некоторые продукты и напитки также могут окрашивать ваши зубы.

Профессиональная чистка и отбеливание под наблюдением стоматолога – лучший и действенный способ улучшить цвет зубной эмали. Однако существуют и природные средства, которыми можно воспользоваться самостоятельно.

Активированный уголь

Порошок активированного угля способен выводить токсины из полости рта и избавлять зубы от пятен. Однако к его использованию следует относиться равномерно. Врачи акцентируют внимание на абразивности угля, так как абразивный продукт может не отбелить эмаль, а снять ее до желтого дентина и вызвать проблемы с зубами.

Вместо этого следует использовать зубную пасту с гидроксиапатитом – минералом, который блокирует открытые поры и разглаживает эмаль.

Паста с содой

Сода – самый дешевый и простой способ отбелить зубы в домашних условиях. Исследование доказывает ее способность снимать зубной налет, вызванный бактериями, что в свою очередь помогает улучшить цвет и уменьшить повреждения зубов.

Стоматологи отмечают, что обычная пищевая сода для выпечки не подходит для очищения из-за высокой абразивности, кроме того, она не помогает защитить зубы от кариеса. Лучшим выбором станет паста с содой в качестве активного ингредиента. Такая паста удаляет налет и пятна, не повреждая эмали, а также насыщает зубы минералами и предотвращает неприятный запах изо рта.

Использование некоторых продуктов и избегание других

Еда и напитки могут как красить ваши зубы во время каждого употребления, так и помогать отбелить. Так, карри, красное вино, чай или кофе содержат дубильные вещества, заставляющие цвет прилипать к вашим зубам. В таком случае отбелить зубы можно путем регулярного очищения сразу после еды или уменьшением количества подобных продуктов в рационе.

В то же время клубника может сделать зубы белее. Это происходит благодаря тому, что ягода содержит лимонную и яблоневую кислоты, которые могут предотвратить окрашивание эмали. Подобное мягкое действие в очищении пятен способна оказывать и папайя, а ананас вообще содержит бромелайн – специальный фермент, помогающий разрушать зубной налет и выводить пятна.

Конечно, постоянно протирать зубы фруктами не нужно, однако добавление определенных продуктов в рацион и избегание других может улучшить ваши зубы.

Качественная гигиена полости рта

При качественном уходе за зубами отбеливание может не пригодиться. Дело в том, что желтизна зубов возникает из-за образования зубного налета. Сначала он прозрачен, но, накапливаясь, начинает желтеть. Именно поэтому важен не только регулярный, но и правильный уход за зубами.

Чистить зубы нужно не менее двух раз в день, не забывая об использовании нити и средств для очищения языка.

Полоскание маслом

Этот способ предусматривает полоскание полости рта растительным маслом в течение 15-20 минут с последующей обычной гигиеной рта. Положительный эффект может быть достигнут благодаря содержанию лауриновой кислоты, обладающей антимикробными свойствами. Полоскание может помочь бороться с бактериями, которые приводят к формированию налета и пятен на зубах, однако оно работает только извне, не проникая вглубь зуба.

Перекись водорода

Перекись водорода используют для лечения некоторых стоматологических заболеваний, например гингивита или язв. Это химическое соединение может оказывать противогрибковое и антисептическое действие, поэтому используется и для отбеливания.

Следует отметить, что использовать перекись водорода необходимо с осторожностью, чтобы предотвратить чрезмерную чувственность зубов и повреждение десен.

Борьба с вредными привычками

Курение не только вредит всему организму, но и влияет на цвет ваших зубов. Это происходит из-за смол, впитывающихся эмалью во время вдыхания и приводящих к появлению пятен желтого или коричневого цвета. И хотя никотин не имеет цвета, но при взаимодействии с кислородом он становится желтоватым.

Уменьшение количества сигарет или полный отказ от курения не только улучшит ваши зубы, но и убережет от многих серьезных заболеваний.

Как видим, мы можем воспользоваться многими простыми способами отбелить зубы в домашних условиях, однако следует помнить, что профессиональное отбеливание и консультация специалиста – лучший выбор, ведь он не только подарит белоснежную улыбку, но и поможет понять и устранить причины потери цвета зубной эмалью.