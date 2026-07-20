Специалисты советуют чаще есть овсянку: 5 преимуществ для вашего здоровья

Овсянка давно заслужила репутацию одного из самых полезных завтраков, но её преимущества гораздо шире, чем многие полагают. Научные исследования показывают, что регулярное употребление овса может положительно влиять не только на пищеварение, но и на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему и общее самочувствие.

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Кроме того, этот простой продукт помогает дольше оставаться сытым и поддерживать здоровые пищевые привычки. Эксперты назвали изданию eatthis.com несколько малоизвестных свойств овсянки, которые могут стать ещё одним аргументом в пользу её ежедневного употребления.

Надолго избавляет от чувства голода

Многие популярные сухие завтраки быстро перевариваются, поэтому уже вскоре после еды человек снова испытывает голод. Особенно это касается продуктов с низким содержанием клетчатки или тех, которые не сочетаются с фруктами, йогуртом или другими питательными компонентами.

С овсянкой ситуация иная. Исследование, опубликованное в Journal of the American College of Nutrition, показало, что она обеспечивает более длительное чувство сытости и эффективнее подавляет аппетит, чем многие традиционные варианты завтрака.

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Кроме того, участники исследования после такого завтрака потребляли меньше калорий во время следующего приема пищи. Это свидетельствует о том, что овсянка помогает естественным образом контролировать аппетит в течение дня.

Способствует борьбе с воспалительными процессами

Полезные свойства овса не ограничиваются влиянием на уровень холестерина или сытость. В его составе содержатся авенантрамиды – особые полифенольные антиоксиданты, которые, по данным научных работ, обладают противовоспалительными свойствами.

Исследователи также связывают эти соединения со способностью стимулировать выработку оксида азота. Это помогает сосудам лучше расширяться, способствует нормализации артериального давления и может снизить риск развития атеросклероза – заболевания, связанного с накоплением холестерина в артериях.

Улучшает чувствительность к инсулину

В научной статье, опубликованной в журнале Nutrients, отмечается, что овес является богатым источником бета-глюканов – водорастворимой клетчатки, которая положительно влияет на реакцию организма на инсулин.

Благодаря этому овсянка помогает поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови, что имеет особое значение для людей с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа.

После потребления углеводов они превращаются в глюкозу, а инсулин помогает клеткам использовать её в качестве источника энергии. Если этот механизм работает недостаточно эффективно, могут возникать нарушения обмена веществ и увеличение массы тела. Сложные углеводы, к которым относится овсянка, обеспечивают постепенное поступление энергии и поддерживают нормальный инсулиновый ответ.

Помогает поддерживать здоровье кишечника

Помимо пробиотиков, для нормальной работы пищеварительной системы важны и пребиотики – вещества, служащие питательной средой для полезных бактерий.

Овсянка относится именно к таким продуктам. Благодаря высокому содержанию бета-глюканов она питает полезную микрофлору кишечника, поддерживает баланс бактерий и способствует лучшему функционированию пищеварительной системы в целом.

Стимулирует ведение более здорового образа жизни

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, показало, что люди, регулярно употребляющие овсянку, как правило, придерживаются более сбалансированного питания и имеют более низкий индекс массы тела.

Также у них отмечается более высокое общее потребление полезных питательных веществ в течение дня. Это свидетельствует о том, что привычка регулярно завтракать овсянкой часто сочетается с другими полезными пищевыми привычками.

Исследователи также отмечают, что формирование здорового образа жизни, в частности правильного рациона, связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни.

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