Список вредных продуктов, содержащих много белка
Белки – это сложные молекулы, состоящие из длинных цепей меньших молекул, их еще называют аминокислотами. Также они играют важную роль в человеческом организме, в частности, служат структурными компонентами клеток и тканей, катализируя химические реакции и регулируя экспрессию генов. Белки содержатся в ряде продуктов, не только полезных.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что взрослые должны потреблять не менее 0,8 г белка на каждый килограмм массы тела ежедневно, тогда как те, кто физически активен, пожилые люди, беременная и кормящие грудью, нуждаются в большем количестве белка.
Белки содержатся в ряде продуктов, в том числе и больных.
Нездоровые продукты, содержащие белок:
Обработанное мясо
Речь идет о колбасах, хот-догах, мясе деликатесов, они часто содержат много натрия, нитратов и консервантов. В результате они могут способствовать повышению риска сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.
Жареные продукты
Жареная куртка и рыба могут содержать нездоровые жиры и много калорий.
Бургеры
Бургеры часто содержат много калорий, нездоровые жиры и натрий.
Молочные продукты, имеющие много жира
Сыр и мороженое могут иметь высокое содержание насыщенных жиров, что может увеличить риск сердечных заболеваний.
Протеиновые батончики и разные коктейли
Большинство протеиновых батончиков и коктейлей сильно обработаны и могут иметь много добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и других вредных ингредиентов.
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