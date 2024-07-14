Белки – это сложные молекулы, состоящие из длинных цепей меньших молекул, их еще называют аминокислотами. Также они играют важную роль в человеческом организме, в частности, служат структурными компонентами клеток и тканей, катализируя химические реакции и регулируя экспрессию генов. Белки содержатся в ряде продуктов, не только полезных.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что взрослые должны потреблять не менее 0,8 г белка на каждый килограмм массы тела ежедневно, тогда как те, кто физически активен, пожилые люди, беременная и кормящие грудью, нуждаются в большем количестве белка.

Белки содержатся в ряде продуктов, в том числе и больных.

Нездоровые продукты, содержащие белок:

Обработанное мясо

Речь идет о колбасах, хот-догах, мясе деликатесов, они часто содержат много натрия, нитратов и консервантов. В результате они могут способствовать повышению риска сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

Жареные продукты

Жареная куртка и рыба могут содержать нездоровые жиры и много калорий.

Бургеры

Бургеры часто содержат много калорий, нездоровые жиры и натрий.

Молочные продукты, имеющие много жира

Сыр и мороженое могут иметь высокое содержание насыщенных жиров, что может увеличить риск сердечных заболеваний.

Протеиновые батончики и разные коктейли

Большинство протеиновых батончиков и коктейлей сильно обработаны и могут иметь много добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и других вредных ингредиентов.

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