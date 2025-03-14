Спорт и похудение: упражнения, которые помогут сжечь калории и тонизировать тело

Если вы чувствуете, что ваш прогресс в похудении остановился, не отчаивайтесь. Есть эффективные методы, чтобы выйти из плато и продолжить потерю жира.

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Издание eatthis.com опубликовало несколько мощных упражнений, которые помогут ускорить ваши результаты и активизировать тренировки. Эти движения не только сжигают калории, но и укрепляют мышцы, улучшая общую физическую форму.

Чтобы вернуться к процессу похудения, вам нужно больше двигаться или снизить потребление калорий. Тренер Виктория Брейди объяснила, как можно ускорить потерю жира с помощью спорта.

Плиометрические (прыжковые) приседания

"Ваши самые большие мышцы расположены в нижней части тела и спине (ягодицы, квадрицепсы), поэтому упражнения, активирующие эти зоны, могут значительно ускорить сжигание жира. Чем большую группу мышц вы задействуете, тем больше калорий сжигаете. Добавив скачок к традиционному приседанию, вы повышаете".

Плиометрические приседания – это отличное упражнение для формирования ягодиц и квадрицепсов, одновременно уменьшающее жир. Поставьте ноги на ширину плеч. Согните колени, держа их в одной линии с пальцами ног, и опуститесь в приседания.

По словам Брейди, важно держать мышцы живота в напряжении и спину ровной, пока вы прыгаете вверх, поднимаясь на несколько сантиметров от пола, а затем мягко приземляетесь. Это считается одним повторением. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Плиометрические (прыжковые) выпады

"Выпады привлекают несколько суставов и большие мышечные группы нижней части тела, что способствует эффективному сжиганию калорий", – говорит Брейди.

Начните с положения стоя ноги на ширине плеч. Прыгайте вперед левой ногой, а правую ногу переместите обратно в выпад. Во время скачка поменяйте ноги, приземляясь в выпад с правой ногой впереди. Продолжайте прыгать вперед и назад без перерыва. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Выпады при ходьбе с весом

Если вы любите ходить, добавление выпадов с весом сделает ваши тренировки более сложными и эффективными. Это также поможет улучшить стабильность корпуса и баланс.

Держите гантели сбоку от бедер, спину прямой. Шагайте вперед правой ногой, не позволяя колено выходить за пальцы. Переместите левую ногу вперед, формируя выпад. Это считается одним повторением. Выполните 4 подхода по 10 повторений.

Лестничный альпинист

Не обесценивайте эффективность тренировки на лестнице. Это не просто кардио, это мощный инструмент для сжигания жира и подтягивания нижней части тела.

Следуйте интервалам: 30 секунд интенсивного подъема (9-10 по шкале RPE), затем 30 секунд отката (3-5 по шкале RPE). Повторите 10 раз.

Берпи

Это упражнение работает на все основные мышцы: бедра, ягодицы, ноги, живот, грудь, руки и плечи.

Поставьте ноги на ширине бедер, а руки приподнимите над головой. Согните колени и опуститесь в приседания, касаясь пола руками. Затем быстро вытяните ноги обратно в планку, согнув руки к полу. Оттолкнитесь и вернитесь в положение приседания, прыгая вверх. Выполните 3 подхода по 8 повторений.

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