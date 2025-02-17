Спорт после 50: какие упражнения могут навредить здоровью

С возрастом наш организм меняется, и это относится не только к внешнему виду, но и к физическим возможностям. После 50 лет важно тщательно подходить к выбору упражнений, чтобы не нанести вред суставам, сердцу и организму.

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Хотя нет плохих упражнений, некоторые из них могут быть слишком напряженными для организма в зрелом возрасте. Изданиеeatthis.com опубликовало упражнения, которые лучше избегать после 50 лет и как выбрать безопасные альтернативы.

1. Жим штанги над головой

С возрастом многие сталкиваются с мышечным дисбалансом и проблемами суставов. "Любая нагрузка на ослабленные суставы может стать причиной боли или даже травмы", – объясняет тренер Аллан Миснер.

Одной из распространенных проблем является импинджмент (ущемление) плеча, когда сухожилия ротаторной манжеты зажимаются между костями, что приводит к воспалению и даже разрывам. Жим штанги стоя, вертикальные тяги или резкое поднятие гантелей над головой лишь усугубляют ситуацию.

2. Разгибание ног в тренажере

Это упражнение хорошо нагружает квадрицепсы, но одновременно создает чрезмерное давление на коленный сустав. "Если у вас были травмы колен или есть хроническое воспаление, лучше избегать этого тренажера", – советует бывшая бодибилдер Эшли Ван Баскирк.

3. Берпи

Берпи отлично повышают частоту сердечных сокращений, но могут быть опасными для колен. "Основная проблема – техника. Многие люди не обладают достаточной гибкостью, чтобы правильно выполнить движение, поэтому нагрузка переходит на суставы", – объясняет тренер Кейли Кроуфорд.

Альтернативный вариант – гребли. Оно эффективно повышает пульс без вредного воздействия на суставы.

4. Марафонский бег

"Длительное кардио может нанести больше вреда сердцу, чем его отсутствие", - предупреждает доктор Минди Пельц. Она советует заменить длинные пробежки силовыми тренировками, поскольку именно мышцы способствуют долголетию, ускоряют метаболизм и улучшают осанку.

5. Прыжки на тумбу

Это упражнение развивает взрывчатую силу, но имеет высокий риск травм. "Даже опытные спортсмены могут поскользнуться, удариться о край тумбы и получить серьезное повреждение", – объясняет Кроуфорд. К тому же, неправильное приземление чревато травмами колен, голеней и лодыжек.

6. Классические скручивания

"Люди с болью в пояснице часто имеют слабые мышцы кора, из-за чего нагрузка переходит на спину", – говорит диетолог Диана Гарильо-Клелланд. Скручивание и V-подъемы усугубляют эту проблему, создавая излишнее напряжение в поясничном отделе.

7. Подъемы избыточного веса

Силовые тренировки необходимы после 50, но важно правильно подбирать нагрузку. "Если у вас высокое давление, тяжелая атлетика может создать дополнительный риск. Сначала проконсультируйтесь с врачом", – рекомендует эксперт Ван Баскирк.

8. Слишком интенсивное кардио

Во время перименопаузы и после нее следует избегать чрезмерных кардионагрузок. "Высокая интенсивность повышает уровень кортизола, что может усугубить сон, вызвать гормональный дисбаланс и способствовать накоплению жира в области живота", - объясняет тренер Махри Релин.

9. Бег по жесткой поверхности

Если вы не опытный бегун, лучше избегать жестких покрытий. "Длительное влияние ударной нагрузки на суставы может повлечь боль. Более мягкие поверхности, такие как грунтовые тропы, намного безопаснее", - отмечает Гарильо-Клелланд.

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